Fost ministru al Muncii: PSD nu mai poate susține guvernarea Bolojan. Ce îi reproșează premierului

Sursă: Realitatea PLUS

Marius Budăi a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că Ilie Bolojan ignoră nevoile românilor din țară și că nu îi pasă că taie ajutoarele seniorilor sau ale copiilor cu nevoi speciale. Fostul ministru al Muncii a mai precizat și că PSD nu poate continua să ia parte la o asemenea guvernare din partea premierului României.

„Nu ne dăm seama de ce o guvernare, sub patronajul domnului Bolojan, nu este un act de responsabilitate față de oameni. Nu înțelegem de ce o sumă intimă, față de bugetul total, buget al României, care să vină să sprijine niște oameni care suferă tot din cauza măsurilor noastre – și vedeți că aici mă introduc, ne introducem și pe noi, pe PSD.

Am spus foarte clar că este inadmisibil pentru noi ca aceste măsuri de sprijin pentru populație să nu fie cuprinse în buget. Bani sunt întotdeauna în buget, contează prioritizarea. Dacă pentru domnul Bolojan persoanele vulnerabile nu consideră dumnealui că sunt o prioritate, pentru noi reprezintă o prioritate.

Și domnul Bolojan să iasă public să spună: «Domnule, nu mă interesează 2,7 milioane de seniori ai României, de părinții și bunicii noștri, de exemplu. Nu mă interesează copiii cu dizabilități, să le mai dau 100 de lei în plus» .

Advertising

Advertising

În momentul în care ajungi să nu-ți pese de milioane de oameni care suferă tot din cauza măsurilor tale, atunci este o mare problemă și noi nu vom mai continua aici”, a declarat, sâmbătă Marius Budăi, în exclusivitate la Realitatea PLUS.