Fifor, despre românii blocați în Orientul Mijlociu: „Domnule Bolojan, sunteți premierul României, nu al USR. Aduceți-i acasă în siguranță!”

Senatorul PSD Mihai Fifor a criticat Guvernul și a cerut autorităților să intervină urgent pentru repatrierea românilor rămași blocați în zone afectate de conflict sau pe aeroporturile din regiune.

„Și totuși… de cetățenii români blocați în zona de conflict se ocupă cineva? Îi pasă cuiva? Sau îi considerați tot o cheltuială de care nu vă pasă? Domnule Bolojan, doamna Țoiu...cineva? Dincolo de umilința de a li se cere bani pentru repatriere, statul român are o obligație fundamentală: să-și protejeze cetățenii. Nu este o favoare și nici un gest de bunăvoință.

Mihai Fifor a criticat dur Guvernul Bolojan din cauza românilor blocați în zonele afectate de conflict

Este o responsabilitate elementară a oricărui stat. Nu și pentru statul român intrat în Bolojan retrograd. Domnule Bolojan, poate totuși realizați că sunteți premierul României. Nu al USR și nici al unei facțiuni din PNL. Românii vă plătesc salariul tocmai pentru a le apăra interesele și pentru a-i proteja, mai ales în momente de criză. Inclusiv pe cei care sunt astăzi blocați în zona de conflict sau pe aeroporturile din regiune. Fără resurse financiare, aflați la limita rezistenței”, a scris pe

Parlamentarul PSD a cerut mobilizarea instituțiilor statului pentru repatrierea românilor și, dacă este necesar, activarea mecanismelor europene de sprijin.

Fifor: „Aduceți-i acasă pe români, rapid, în siguranță!”

„Dacă tot nu ați fost capabili să preveniți această situație, măcar acum dați dovadă de responsabilitate. Treziți-vă și mobilizați instituțiile statului care știu ce au de făcut. Cereți activarea mecanismului european dacă voi nu sunteți în stare. Aduceți-i acasă pe români. Rapid. În siguranță. Așa cum fac toate celelalte țări civilizate”, a scris Mihai Fifor.

Acesta a adăugat că repatrierea ar trebui realizată „pe banii statului, care sunt, de fapt, și banii celor blocați astăzi acolo”.