Dan Barna susține proiectul PSD privind vaccinarea obligatorie a copiilor

"Principiul în sine este unul corect, pe care îl sustin, o să vedem dacă sunt necesare diverse circumstantieri, dar principiul de fond este acesta - vaccinarea cred că este un drept la viață al copiilor și asta e dincolo de eventuale considerente pe care le are un părinte sau altul. Ceea ce este deja confirmat și dovedit medical e cazul să folosim, trebuie să ieșim din logica unor principii de Ev mediu în care ne protejează Sfântul Spirit.

E foarte bună și componena de credință, dar partea medicală trebuie să o folosim acolo unde ea este în momentul de față", a spus Barna la Palatul Parlamentului întrebat dacă ar fi de acord cu vaccinarea obligatorie.

El a adăugat că o sa verifice stadiul în care se află proiectul de lege privind vaccinarea, un proiect despre care PSD a menționat ca vrea să fie adoptat în sesiunea parlamentară ordinară care începe în februarie.

"O să vedem care este stadiul proiectului. E clar ca tema s-a activat acum in contextul stirilor alarmante care vin din Asia. E evident o tema importanta. Vaccinarea este in momentul de fata solutia pe care medicina moderna si civilizata o are pentru a ne proteja de multe dintre afectiunile majore care exista. Este o tema pe care o sustin si pe care o sustinem. Dupa ce vedem care este stadiul proiectului de lege, vom decide in consecinta", a afirmat acesta.