"Calin Georgescu cred ca a ales, a aratat ca este pana la capat candidatul in care oamenii si-au pus increderea. I-au dat votul in primul tur si l-ar fi dat si in turul al doilea.

Ceea ce a facut el in cateva luni de zile nu a facut niciun presedinte, din punctul meu de vedere, sau niciun alt candoidat.

Ne-a aratat ceea ce noi stiam intr-o buna masura - ca sistemul este mult mai hidos si mult mai adanc si este aproape in fiecare celula a statului roman. Daca nu ar fi existat, Calin Georgescu trebuia inventat pentru a arata cine e cu adevarat acest sistem", a declarat jurnalistul.