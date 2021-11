„Existența acelor ofițeri SRI în continuare în sistem face ca, de multe ori și astăzi, anumite abuzuri să se întâmple, chiar dacă nu mai există protocoale.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a făcut dreptate într-un caz în legătură cu o persoană, a făcut dreptate în România. Președintele nostru, domnul Iohannis, spunea că statul e eșuat. Cel mai grav este că, odată cu statul eșuat, este eșuat și statul de drept. Asta este situația cea mai gravă pe care o trăiește România de 10-15 ani.

Vă aduc aminte originea, în anul 2005, noi am avut două procese-spectacol: cu spionajul, în care Codruț Șereș a făcut șase ani de pușcărie, și cazul Omar Hayssan, terorism. În cazul cu spionajul, au fost cenzurate și anulate și oamenii puși pe țările lor in situație dreaptă față de sentința din România. Interpol are niște comisii speciale, care au analizat și Interpolul separat, considerând că s-a făcut un abuz în România. Organismul Interopl are o Comisie specială la Lyon, care a analizat toate aceste cazuri și altele, și aceste decizii ale Interpol mai pun o pată pe obrazul justiției din România.

Dorin Iacob: Cel mai grav lucru pe care îl trăim este eșuarea statului de drept

Cel mai grav lucru pe care îl trăim noi este eșuarea statului de drept. Cetățeanul Codruț Șereș face pușcărie șase ani, e distrusă cariera și familia. Ceilalți colegi de sentință nu fac pușcărie pentru că alte state de drept îi ocrotesc, inclusiv Interpopul. Cine răspunde pentru toate astea? Trebuie să înțelegem că statul de drept este stat de drept, acolo unde oricine răspunde în fața legii, mai ales judecătorul sau procurorul. Ori, noi ne permitem în Romania, discutăm și politizăm subiectul SIJ.

Românii, România și România în lume trebuie să fie credibilă dacă are un sistem de drept credibil și solid. Noi vorbim de MCV politizând, dar cei care ne monitorizează cu MCV știu și despre aceste cazuri, știu și de această slăbiciune în România", a precizat Dorin Iacob.