"In orice varianta, in urma acestui congres coroborat cu criza guvernamentala, Klaus Iohannis, din punctul meu de vedere, pierde. In toate aceste scenarii, care pot avea si alte variante, ne apare Klaus Iohannis slabit, un Klaus Iohannis care se indreapta inspre o mai mica autoritate in statul roman", a spus Cozmin Gușă.

"Ca sa definim aceasta perioada in care suntem si care se desfasoara in continuare, suntem in perioada de castrare politica a lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis s-ar putea ca, din aceasta toamna, sa nu prea mai poata sa miste", a mai spus Cozmin Gușă.