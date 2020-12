Ce avere are liderul AUR, George Simion, politicianul surpriză de la alegerile parlamentare

Documentul arata ca George Simion nu are pe numele sau nicio proprietate, singurul sau bun fiind o masina Ford Fiesta fabricata in 2006. Declaratia de avere a lui George Simion mai arata ca acesta nu are niciun cont bancar, iar singurele sale venituri au fost, in 2019, in valoare de de 38.322 de lei (3.200 de lei lunar), salariul de director de marketing la firma Ideal Proiect Arhitecture&Engineering S.R.L.

Firma la care figureaza angajat George Simion este detinuta, in proportie de 70%, de Marius Dorin Lulea, vicepresedinte al AUR si Vicepresedinte al Colegiului Dirigintilor de Santier.

Firma de la care George Simion a incasat salariul de director de marketing a avut in 2019 o cifra de afaceri de 2,9 milioane de lei si un profit de 1,2 milioane lei. Ideal Proiect Arhitecture&Engineering S.R.L. figureaza, potrivit confidas.ro, si cu 20 de contracte publice in valore de 567.000 de lei. Contractele publice au fost obtinute prin atribuire directa, in perioada 2015-2020.

AUR a obtinut la alegerile parlamentare din 2020 un scor de 9%, potrivit numaratorii partiale.