Câciu, atac dur la adresa USR: „Se apără în haită. Sunt penibili!” Fostul ministru cere desecretizarea conversației Oanei Țoiu și Consulat în scandalul repatrierii

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat dur reacțiile apărute în urma situației în care a fost implicată Irina Ponta, fiica fostului premier, despre care familia spune că ar fi fost împiedicată să se întoarcă în România din zona conflictului din Orientul Mijlociu chiar de către ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Într-o postare publică, Câciu a susținut că astfel de atacuri sunt nedrepte și că identitatea sau funcția părinților nu ar trebui să transforme un copil într-o țintă a disputelor politice. Fostul ministru consideră că orice copil român trebuie tratat ca cetățean al României, indiferent de numele sau familia din care provine.

„Adevărul este că trebuie să fii userist ca sa te pretezi la a-ti bate joc de un copil doar pentru că este fata unui politician. Si adevarul este că trebuie sa fii ticălos ca politician sa ieși sa aperi un ministru de externe care a intervenit în halul ăsta și nu a permis repatrierea unui cetățean român! Iar zidul pe care îl fac useristii acum, primind comanda să posteze, dovedește, o data în plus, că ei nu au treabă cu țara și cetatenii României.

Ei se apară în haită, doar haita lor conteaza. Penibili! Un copil român este un cetățean al României. Nu conteaza cum îl cheamă și cine îi sunt părinții! Este strigător la cer că trăim astfel de timpuri! Din punctul meu de vedere convorbirea aceea dintre Țoiu si Consulat trebuie desecretizată urgent și prezentată public! Urât moment!” , a postat Adrian Câciu pe Facebook.

