"Cirstoiu a avut un discurs de personaj manipulat de o grupare din PNL care incearca sa-l foloseasca astazi impotriva PSD-ului si a lui Marcel Ciolacu. In acest moment, Cirstoiu pierde pe toata linia, atat prin prestatia avuta azi cat si prin ce a spus.

Nu dovedeste decat ca e marioneta unor oameni din PNL care vor sa faca jocurile pentru toamna, cand isi doresc ca Marcel Ciolacu sa nu fie candidatul la prezidentiale, ci Nicolae Ciuca. Au gasit aceasta modalitate. Inca nu-mi dau seama daca Ciolacu a cazut intr-o capcana acceptand din afara partidului candidatura lui Cirstoiu... Dar este clar ca aceasta strategie a fost facuta ca sa distruga PSD si PNL. In interiorul PNL-ului este fosta grupare pedelista care asteapta dupa colt foarte multe momente impotriva lui Ciuca si Ciolacu.

Acum se fac jocuri in interiorul PNL pentru a pregati candidatura lui Burduja.

Foarte multe lucruri pe care Cirstoiu le-a spus in aceasta seara le-am stiut inainte pentru ca in spatele consilierii sale este Dan Andronic, de la Evenimentul Zilei, impreuna cu o gasca pedelista care a fost in apropierea lui Traian Basescu si care a gandit aceasta strategie. Au gandit-o in asa fel incat sa faca conferinta de presa din fata spitalului, ca sa arate ca se distanteaza de coalitie si sa spuna explicit in coferinta ca, vezi Doamne, PSD si Ciolacu sunt de vina. Dar este cel putin imoral ca Cirstoiu sa foloseasca Spitalul Universitar in lupta sa politica pentru ca el a vorbit azi in calitate de candidat, nu de manager al spitalului. E inadminsibil sa foloseasca institutia de stat pentru a-si face imagine si campanie.

Cirstoiu e exponentul acestei grupari care isi doreste sa puna in dificultate pe Marcel Ciolacu, sa nu se retraga Cirstoiu si sa fie pusi in situatia sa-l retraga ei pe Cirstoiu. Moment in care toate oalele se vor sparge in capul lui Ciolacu, care a aparut in spatiul public ca fiind cel care i-a propus lui Cirstoiu...

Atat Rares Bogdan, cat si Nicolae Ciuca au spus ca nu-l cunosteau, ca Ciolacu a vorbit cu el si abia dupa aceea au vorbit ei cu el si l-au prezentat.

Scopul ar fi ca, dupa ce ei il retrag, sa-i asigure lui Cirstoiu din umbra o candidatura independenta care, dupa parerea mea, este pierzatoare. Nici 5% nu ar lua cu o candidatura independenta. Dar este tot o lupta impotrila lui Ciolacu si a PSD-ului pentru a-i distruge imaginea si a arata ca aceasta varianta a fost una pierzatoare pentru coalitie.

Aduceti-va aminte cum si-au batut joc de Firea si Burduja, adica de candidatii celor doua partide.

Cert este ca acum, prin aceaste miscari, se joaca o candidatura pentru prezidentialele din toamna iar Catalin Cirstoiu este victima acestor jocuri. Va fi la daune colaterale. Cel mai probabil e posibil ca toata aceasta furie din presa si dezvaluirile sa-i afecteze pozitia de la spital si pe cea de decan de la Facultatea de Medicina", a explicat jurnalista Anca Alexandrescu, intr-o interventie la Realitatea PLUS.