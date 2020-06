Impact nimicitor cu un TIR, pe Centura de Nord a Craiovei: 3 morți

Un grav accident de circulație a avut loc, miercuri după-amaiză, pe Centura de Nord a Craiovei.

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul care conducea mașina, pe DN 65F, dinspre Isalnita, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune frontala cu un TIR care, in urma impactului, s-a rasturant in afara partii carosabile.

Șoferul TIR-ului este conștient și cooperant.

In cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, fiind efectuate verificari in vederea stabilirii cauzelor producerii accidentului.

