Dolj. Zeci de persoane, la analize, după contactul cu italianul depistat cu virusul Covid-19

Potrivit prefectului judeţului Dolj, Narcis Purcărescu, italianul a aterizat în seara zilei de 18 februarie și a închiriat o mașină pentru a ajunge în Gorj.

„Nu a fost o ședință, ci am constituit o celulă de criză. Până acum, am reuşit să identificăm maşina pe care a închiriat-o cetăţeanul italian, persoanele care au stat în preajma cetăţeanului italian în avion când a venit şi când a plecat. De asemenea, am identificat traseul mai simplist pentru că el poate să ştie ce a făcut în cele patru zile. În data de 18 februarie, la ora 23.45, a aterizat avionul, a preluat maşina închiriată şi a plecat direct la socrii acasă, în judeţul Gorj. S-a întors în data de 22 februarie, a predat maşina reprezentantului firmei de la care a închiriat-o, s-a urcat în avion şi a plecat în Italia”, a menţionat prefectul județului Dolj.

44 de pasageri și cele șapte stewardese vor fi contactați de DSP Dolj pentru a li se face analize.

„Facem demersuri către compania de zbor pentru identificarea, pentru CNP-urile celor care au stat în preajma cetăţeanului italian. Vorbim despre 22 pasageri la dus, 22 întors. Cei 44 plus cele șapte stewardese urmează să fie contactaţi de Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi să li se facă analizele”, a mai spus Purcărescu.

