Interpretul i-a cerut celuilalt bărbat telefonul, însă acesta a refuzat. Cântărețul a devenit apoi agresiv și a sărit la bătaie, iar apoi a plecat cu telefonul. Babi Minune a fost găsit de poliție și adus în fața anchetatorilor. Judecătorii au decis ulterior să îl plaseze sub control judiciar. Autoritățile au transmis însă că vor continua cercetările.

În ziua de 14 iunie polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 19 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 26 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.





Incidentul reclamat s-ar fi produs în seara zilei de 29 mai. Un bărbat a reclamat că în timp ce se afla pe o stradă din sectorul 5, un alt bărbat i-ar fi luat, prin violență, de telefonul mobil.





Agresorul, care s-a dovedit a fi artistul cunoscut sub numele de Babi Minunea fost identificat și dus la audieri. Magistrații au dispus cercetarea sub control judiciar, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit Realitatea Plus, incidentul s-ar fi produs pe fondul consumului de alcool. Cântărețul i-ar fi cerut victimei telefonul mobi, și pentru că nu a vrut să i-l dea, l-a lovit cu cotul în plină figură.