TEST: Cât de puternic este sistemul tău imunitar? Află dacă eşti sau nu în pericol

Parcurgeţi testul următor, acordând următorul punctaj: pentru fiecare afirmaţie cu care sunteţi în totalitate de acord - 10 puncte, pentru afirmaţiile cu care sunteţi parţial de acord - 5 puncte, iar pentru cele cu care nu sunteţi de acord - 0 puncte.

1. Răcesc de mai mult de patru ori pe an.

2. Consum mai puţin de 300 g de legume şi fructe pe zi.

3. Întotdeauna lucrez până la epuizare, iar noaptea dorm prost.

4. Sunt irascibil şi mă enervez uşor.

5. Am pielea uscată şi descuamată, iar unghiile sunt casante.

6. Dimineaţa mă trezesc foarte obosit, deşi mă culc la timp.

7. Am o slujbă de birou, o viaţă sedentară, aproape niciodată nu merg pe jos.

8. Am probleme cu greutatea (fie lipsă, fie exces).

9. Am întotdeauna mâinile şi picioarele reci.

10. Am amigdalele scoase.

11. Îmi place foarte mult să stau la plajă: vara stau la soare, până devin ciocolatiu, iar în timpul iernii, merg în mod regulat la solar.

12. În sarcina mea cad toate treburile casnice, obosesc foarte tare.

13. Fumez.

14. În timpul zilei casc des şi aş vrea să ajung cât mai repede în pat.

15. Locuiesc într-un oraş poluat.

16. Sufăr de o boală cronică.

17. Sufăr de alergie.

18. Mi-e greu să ies din casă şi să-mi petrec seara cu prietenii în oraş.

19. Răceala se prinde uşor de mine, e suficient ca cineva să strănute lângă mine şi sunt bolnav.

20. Odată ce încep să tuşesc, mult timp nu mă mai opresc.

Rezultatele testului:

0 - 60 de puncte: puteţi fi complet liniştit! Sistemul dvs. imunitar este stabil. În gene­ral, bolile vă ocolesc, iar când le contractaţi, trec fără com­pli­caţii.

61 - 125 de puncte: sistemul dvs. imu­nitar se încadrează în limitele normale. Nu aveţi încă motive de îngrijorare. Pentru ca imu­nitatea să rămână stabilă, trebuie să menţineţi un stil de viaţă sănătos: hrană bazată pe legume şi fructe, bogată în minerale şi vitamine; somnul profund la ore fixe şi exer­ciţiile fizice zilnice pot face minuni. Este indicat ca odată cu venirea primăverii să înce­peţi să luaţi şi polivita­mine

Peste 125 puncte: fiţi atenţi! Sistemul dumnea­voas­tră imunitar şi starea generală de sănătate lasă mult de dorit. Trebuie să consultaţi cât mai grabnic un medic generalist sau un specialist în imunologie. Nu încercaţi să vă restabiliţi singur, luând pastile "după ureche", fără să cereţi sfatul unui specialist.