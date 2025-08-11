Originea biblică
În Vechiul Testament, Miriam a fost sora lui Moise și a lui Aaron, cunoscută pentru curajul și credința sa. În creștinism, numele a căpătat o însemnătate aparte prin asocierea cu Fecioara Maria, mama lui Iisus Hristos, simbol al iubirii necondiționate, al ocrotirii și al smereniei.
A purta acest nume este considerat, în multe culturi, o binecuvântare. Pentru credincioși, el evocă puritate, credință și devotament.
Forme și derivate
De-a lungul timpului, numele Maria a inspirat numeroase forme derivate: Mari, Mariana, Măria, Mărioara, Măriuța, Marița și altele, fiecare păstrând esența semnificației inițiale.
Maria în tradiția creștină
Cultul Maicii Domnului este puternic înrădăcinat în tradiția creștină, iar numele Maria este celebrat cu ocazia mai multor sărbători religioase importante:
Nașterea Maicii Domnului – 8 septembrie
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie
Buna Vestire – 25 martie
Adormirea Maicii Domnului – 15 august
Astăzi, Maria rămâne un nume atemporal, purtat cu mândrie atât pentru frumusețea sa sonoră, cât și pentru semnificația profundă pe care o poartă.