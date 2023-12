Un document legat de numărul de kilometri parcurși de români cu mașina stârnește numeroase controverse, anunță Realitatea PLUS. În spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora distanța făcută cu mașina personală ar putea fi limitată la 6.500 de kilometri pe an. Actul normativ intitulat "România Neutră - 2050" stabilește măsuri radicale pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică până în jumătatea secolului. Românii însă, condamnă această măsură, mai relatează Realitatea PLUS.