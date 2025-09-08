Deși este bunică și are deja o familie numeroasă, cu trei copii și mai mulți nepoți, Lesley nu se conformează tiparelor clasice. Ea recunoaște deschis că preferă compania bărbaților mult mai tineri: „Cei de 20 și ceva de ani au energie, spontaneitate și adoră o femeie care știe ce vrea. Ne înțelegem excelent”, a spus aceasta într-un interviu.

Carieră în fitness începută după 40 de ani

Povestea ei este cu atât mai impresionantă cu cât Lesley nu a fost mereu pasionată de sport. Abia la 48 de ani s-a apucat serios de antrenamente, iar un an mai târziu a devenit antrenoare personală. La 49 de ani participa deja la competiții de Bikini Fitness, dovedind că niciodată nu este prea târziu să-ți urmezi visul.

Astăzi, Lesley ajută persoanele trecute de 40 de ani să își recapete sănătatea și vitalitatea, punând accent pe antrenamente de forță și pe o alimentație corectă. „Nu ești niciodată prea bătrân ca să porți bikini”, spune ea cu încredere.

Secretele unei siluete impecabile

Cu o înălțime de 1,65 m și 56 de kilograme, Lesley își menține tonusul combinând exercițiile fizice cu o dietă echilibrată. „Mănânc de cel puțin cinci ori pe zi, pentru că hrana este combustibil pentru corp. Evit fast-food-ul și alimentele ultra-procesate”, explică ea.

Regimul său se bazează pe proteine de calitate și mese variate. Printre preparatele preferate se numără ouăle, tonul, broccoli și orezul. Gustările – pe care le consideră adevărate „mini-mese” – includ întotdeauna o sursă de proteină, grăsimi sănătoase și carbohidrați. De exemplu, ouă cu varză murată și pâine din grâu germinat sau combinația de ton, avocado și orez basmati.

„Mulți greșesc când se concentrează doar pe reducerea caloriilor. Pentru un corp sănătos contează și calitatea nutrienților – proteine, fibre, grăsimi bune”, subliniază Lesley.

Ce caută la un partener

Dincolo de sport și alimentație, Lesley nu ascunde că are standarde clare și în viața personală. „Îmi plac bărbații puternici, încrezători și suficient de curajoși să mă abordeze. Trebuie să fie în formă, să aibă simțul umorului și, bineînțeles, să plătească la întâlnire – niciodată nu am făcut eu asta”, a mărturisit ea.

Cu o avere estimată la câteva milioane de dolari, o carieră în plină ascensiune și un stil de viață plin de vitalitate, Lesley Maxwell continuă să inspire milioane de oameni prin mesajul ei simplu: nu există vârstă pentru frumusețe, sănătate și pasiune.