Există sugestii că viața nu ar putea avea loc într-un univers cu două dimensiuni, plus TIMPUL, în special pentru că un astfel de spațiu nu ar permite gravitația, făcând imposibil amestecul complex necesar vieții. Dar s-ar putea să nu fie cazul, potrivit fizicianului James Scargill, citat de IFL Science.

Într-o lucrare din 2020, savantul a arătat că, totuși, câmpurile gravitaționale scalare ar putea exista în două dimensiuni. În lucrare, el a analizat rețelele biologice și a creat grafice plane care „par să prezinte multe dintre proprietățile despre care se presupune că sunt importante pentru creierele complexe”.

Astfel de creiere, în scenariul dat, ar putea exista și în două dimensiuni, deși ar fi nevoie de mai multă muncă pentru a compara graficele plane cu rețelele neuronale din lumea reală.

Această abordare reprezintă, fără îndoială, mai mult un exercițiu de gândire decât a spune că viața în universurile 2D este reală. Un exercițul de imaginație în 2D este și renumitul hit al formației A-Ha "Take on Me".