Despre pielea de pui se spune ca duce la creșterea nivelul de colesterol si tensiune si chiar ca ar duce la dezvoltarea bolilor de inima. Cercetătorii de la Universitatea Hardvard susțin însă ca pielea de pui are numeroase beneficii pentru sănătate, daca este consumata moderat.





Contrar a ceea ce se știa pana acum, noul studiu indică faptul că pielea de pui conține grăsimi nesaturate de care inima ta are nevoie si mai mult, aceasta ajuta la scăderea tensiunii si a nivelului colesterolului.





O bucata de carne de pui cu piele are cu 50 de calorii mai mult decât o bucata de carne de pui fără piele. In plus, carnea gătită cu tot cu piele este mult mai gustoasă.





Pielea este sănătoasă atât timp cât puiul nu este prăjit. In plus, nu trebuie să exagerăm cu consumul acesteia. O pulpa de pui superioară, cu piele, este suficientă la o masă, mai ales dacă este însoțită de o garnitura sănătoasă.