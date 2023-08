Pensionarul folosește un uscător de par, pe care îl tine in dreptul ochilor, dând astfel șoferiilor impresia că are un radar pistol.





Imaginile, postate pe pagina Police in the Area a devenit virala, fiind înregistrate mii de comentarii in care pensionarul, in vârstă de 74 de ani, este felicitat, potrivit site-ului soferidinromania.





Nu este primul caz in care uscătorul este folosit pe post de sperietoare pentru vitezomani. In 2019, o pensionara din Statele Unite a folosit aceeași soluție.





Patti Baumgartner a vrut ca șoferii sa nu mai circule cu viteza si sa încetinească in cartierul ei din Montana, așa ca a luat ea însăși masuri.





Impresionat de gestul ei, un polițist a declrat că cel mai bun lucru la care s-a gândit a fost să-i dea un șapcă de polițist si o insigna pentru a o face sa para un pic mai oficială.