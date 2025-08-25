Marmelada italiană de lămâie – desertul mediteranean care te va face să nu vrei să-l împarți cu nimeni

Dacă pâinea prăjită cu unt nu te mai impresionează la micul dejun, există o alternativă care promite să-ți schimbe diminețile: marmelada italiană de lămâie. Cu un gust intens, perfect echilibrat între dulce și acrișor, această rețetă tradițională din sudul Italiei aduce în farfurie un strop de soare și parfumul unic al coastelor mediteraneene.

De ce este specială

Textura sa fină și aroma revigorantă o transformă în acompaniamentul ideal pentru pâine crocantă, biscuiți sau chiar deserturi sofisticate precum cheesecake-ul. În plus, datorită conținutului bogat de vitamina C, este nu doar o plăcere, ci și un aliat pentru imunitate.

În peninsulă, marmelada de lămâie are un loc aparte în gastronomie: se servește simplu, pe pâine rustică, alături de o cafea tare, sau ca ingredient în prăjituri tradiționale precum crostate al limone. În multe familii, borcanele decorate cu motive de lămâi din Amalfi sunt considerate un cadou de bun-gust, oferit celor dragi.

Rețeta pas cu pas

Ingrediente necesare (aprox. 12 porții):

4 lămâi mari

2 căni zahăr alb

1 cană apă

½ linguriță extract de vanilie

Cum se prepară:

Spală bine lămâile, rade coaja și stoarce-le, eliminând sâmburii.

Amestecă sucul, coaja, zahărul și apa într-o cratiță. Fierbe la foc mic 30–40 de minute, până când compoziția devine densă și lucioasă.

Testează consistența pe o farfurie rece; dacă se încheagă, marmelada e gata.

Toarn-o fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și lasă-le să se răcească.

Marmelada italiană de lămâie este mai mult decât un desert – este o experiență gourmet. Fie că o folosești la micul dejun, într-un desert rapid cu mascarpone sau ca dar elegant, aroma ei intensă aduce aminte de vacanțele pe malul mării. Și cel mai probabil… vei vrea să păstrezi borcanul doar pentru tine.