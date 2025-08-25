De ce este specială
Textura sa fină și aroma revigorantă o transformă în acompaniamentul ideal pentru pâine crocantă, biscuiți sau chiar deserturi sofisticate precum cheesecake-ul. În plus, datorită conținutului bogat de vitamina C, este nu doar o plăcere, ci și un aliat pentru imunitate.
În peninsulă, marmelada de lămâie are un loc aparte în gastronomie: se servește simplu, pe pâine rustică, alături de o cafea tare, sau ca ingredient în prăjituri tradiționale precum crostate al limone. În multe familii, borcanele decorate cu motive de lămâi din Amalfi sunt considerate un cadou de bun-gust, oferit celor dragi.
Rețeta pas cu pas
Ingrediente necesare (aprox. 12 porții):
4 lămâi mari
2 căni zahăr alb
1 cană apă
½ linguriță extract de vanilie
Cum se prepară:
Spală bine lămâile, rade coaja și stoarce-le, eliminând sâmburii.
Amestecă sucul, coaja, zahărul și apa într-o cratiță. Fierbe la foc mic 30–40 de minute, până când compoziția devine densă și lucioasă.
Testează consistența pe o farfurie rece; dacă se încheagă, marmelada e gata.
Toarn-o fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și lasă-le să se răcească.
Marmelada italiană de lămâie este mai mult decât un desert – este o experiență gourmet. Fie că o folosești la micul dejun, într-un desert rapid cu mascarpone sau ca dar elegant, aroma ei intensă aduce aminte de vacanțele pe malul mării. Și cel mai probabil… vei vrea să păstrezi borcanul doar pentru tine.