De ce este specială

Textura sa fină și aroma revigorantă o transformă în acompaniamentul ideal pentru pâine crocantă, biscuiți sau chiar deserturi sofisticate precum cheesecake-ul. În plus, datorită conținutului bogat de vitamina C, este nu doar o plăcere, ci și un aliat pentru imunitate.

În peninsulă, marmelada de lămâie are un loc aparte în gastronomie: se servește simplu, pe pâine rustică, alături de o cafea tare, sau ca ingredient în prăjituri tradiționale precum crostate al limone. În multe familii, borcanele decorate cu motive de lămâi din Amalfi sunt considerate un cadou de bun-gust, oferit celor dragi.

Rețeta pas cu pas

Ingrediente necesare (aprox. 12 porții):

4 lămâi mari

2 căni zahăr alb

1 cană apă

½ linguriță extract de vanilie

Cum se prepară:

Spală bine lămâile, rade coaja și stoarce-le, eliminând sâmburii.

Amestecă sucul, coaja, zahărul și apa într-o cratiță. Fierbe la foc mic 30–40 de minute, până când compoziția devine densă și lucioasă.

Testează consistența pe o farfurie rece; dacă se încheagă, marmelada e gata.

Toarn-o fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și lasă-le să se răcească.

Marmelada italiană de lămâie este mai mult decât un desert – este o experiență gourmet. Fie că o folosești la micul dejun, într-un desert rapid cu mascarpone sau ca dar elegant, aroma ei intensă aduce aminte de vacanțele pe malul mării. Și cel mai probabil… vei vrea să păstrezi borcanul doar pentru tine.