Horoscop 5 martie 2020. Ispita rea îşi bagă coadă în viaţa a acestor zodii. Sfaturile astrologilor

Horoscop 5 martie 2020 Berbec

Ispita rea isi cam baga coada in viata sentimentala si te pune in fata unei situatii cu mare factor de risc. Esti tentat sa faci o greseala cu gandul ca nu va sti nimeni, dar te inseli. Cineva tot va iesi suparat din aceasta situatie, si nici macar tu, care iti pui astfel talentele de seducator la incercare, nu vei avea nimic de castigat. Incearca sa fii cinstit in iubire, sa nu intorci armele impotriva unei persoane dragi doar pentru a-i da o lectie, tot asa cum nici nu incerca marea cu degetul sa vezi ce iese, pentru ca e greu de crezut ca va iesi ceva frumos! Poti pierde o iubire adevarata…

Horoscop 5 martie 2020 Taur

Pentru unii, ziua are un continut usor trist, poate pentru cei singuratici sau bolnavi, dar prezenta ta le poate aduce fericire. Adu-ti aminte si de cei care crezi ca ar avea azi nevoie de compania ta pentru ca tu le faci bine. Gasesti cuvantul potrivit, ai darul adecvat, gasesti usor gestul cel mai compatibili cu dorintele lor din acest moment, deci vei fi fericit doar pentru ca vei reusi sa alungi tristetea din ochii cuiva drag. Daca ai un prieten cu probleme sau o ruda in varsta sau care se simte singura, treci pe la ei sau da-le un telefon, aratand ca-ti pasa de soarta lui. Va fi cel mai minunat gest pe care il vei face si vei castiga recunostinta si dragostea lor.

Horoscop 5 martie 2020 Gemeni

Daca apare azi in calea ta o persoana mai in varsta care iti inspira respect si intelepciune, stai cu urechile palnie la ce are sa-ti spuna, pentru ca poate fi un invatator pentru tine. Accepta-ti pozitia de elev in fata lui si incearca sa receptezi orice informatie pe care e dispus sa ti-o impartaseasca. Are, de departe, mai multe cunostinte decat tine si o vasta experienta de viata, si tot ce poti afla de la el e in beneficiul maturizarii si cresterii tale. Priveste-l ca pe un profesor la scoala vietii, ca pe un maestru, ca pe un mentor ce te poate indruma intr-o directie benefica dezvoltarii tale personale si invata!

Horoscop 5 martie 2020 Rac

Apare in calea ta in momentul potrivit o persoana care se va dovedi a fi salvarea ta in situatia de fata. E norocul cel mai mare al acestei zile si esti fericit ca ai fost atat de norocos intalnindu-l chiar tu. Sigur ca ar putea trece si prin calea altcuiva si acela sa profite de sansa, dar nu uita ca tu ai un atu in plus si trebuie sa-l valorifici. Pune mana pe sansa imediat ce apare, fara sa te indoiesti de ea si fara sa-i cauti defecte chiar si unde nu exista. Din aceasta mult asteptata intalnire cu norocul se poate naste o etapa mai buna in cariera, o prietenie profitabila, o relatie de afaceri durabila.

Horoscop 5 martie 2020 Leu

A ramas ceva neterminat de zilele trecute care iti cere de urgenta atentie. Nu te eschiva, intoarce-te acolo unde ai lasat totul si du la capat ce ai inceput. Te vei simti mult mai liber dupa aceea, altfel aceasta va deveni o restanta care te va trage mereu inapoi. Vei vedea ca va veni o zi cand efectele acestui proiect, pe care il tot lasi pe planul doi, vor fi esentiale si atunci tot te vei intoarce la acest nivel. Nu lasa trecutul in dezechilibru, ca sa nu pierzi altadata timp pretios ca sa te achiti de datorii.

Horoscop 5 martie 2020 Fecioară

Incetul cu incetul se face otetul, ca atare nu pretinde rezultate imediate in proiectul la care muncesti deja de ceva vreme. Mai e cale lunga pana la roadele concrete, dar important e ca ai un sentiment de incredere ca esti pe drumul cel bun, ca la capat te asteapta cu adevarat reusita. Ai rabdare, deci, si trage tare mai departe, pentru ca roadele vor fi mai mult decat multumitoare, si se pot calcula ori in bani, ori intr-un sentiment total de securitate si siguranta pe toate planurile. Daca e in joc stabilitatea ta sau a familiei, merita sa astepti oricat, dar ai convingerea ca la capat chiar te asteapta ceea ce ai nevoie!



Horoscop 5 martie 2020 Balanţă

Nu te lasa influentat de anturaj, pentru ca azi nu nimeresti in cel mai stimulativ mediu. Parca atragi alaturi de tine doar oameni tristi, saraci, cu tot felul de necazuri care abia asteapta sa-si desarte grijile pe umerii tai. Bine, asculta-i si ajuta-i cum poti, dar nu prelua tu necazurile lor. Ei s-ar putea simti eliberati ca s-au confesat cuiva si poate au primit si niste sfaturi, dar tu ramai cu tot bagajul negativ! Trateaza discutia ca pe o simpla experienta de viata, fara a-ti asuma vini sau responsabilitati pentru problemele lor. Gandeste-te mai bine la propria ta persoana, nu la altii!

Horoscop 5 martie 2020 Scorpion

Profita de aceasta zi pentru a face putina ordine in viata ta. E un moment bun sa arunci o privire inapoi si sa descoperi cu alti ochi ca nu a mers totul chiar perfect, dar poti depasi acest sentiment printr-un proces personal de purificare. Pornesti pe un drum care iti va aduce nenumarate sanse de succes, dar e bine sa dai startul acestui nou capitol din viata ta pe un teren complet nou, purificat, curatat de amintiri si regrete. Gandeste-te la un ogor complet nou pe cere poti incepe sa insamantezi viitoarea recolta, deci conteaza enorm ca pamantul sa fie eliberat de buruieni si daunatori, orice i-ar putea incetini dezvoltarea. Curata deci locul: inima, mintea, spatiul!

Horoscop 5 martie 2020 Săgetător

Talentul tau in domeniul comunicarii este recunoscut si apreciat de toata lumea. Nimeni nu te intrece in discutii si te implici cu aplomb in conversatii. Oamenii cu care ai ocazia de a te intalni azi te vor inconjura cu multa simpatie si cu interes total pentru ceea ce ai de spus, pentru ca tu chiar excelezi cand vine vorba de discutii. Spune ce ai de spus, pentru ca multe din informatiile pe care le transmiti - chiar daca nu e momentul celor mai profunde conversatii - vor fi utile altora. Ca e o urare spusa din inima, o idee stralucita transmisa la momentul cel mai potrivit sau o veste buna pe care abia acum o transmiti lumii, vezi reactii deosebite le cei care te asculta. Prin ceea ce zici, arati cat de mult iti pasa de ceilalti!

Horoscop 5 martie 2020 Capricorn

Ai mers pe o pista falsa - desi nu prima oara - si iar ai gresit. Cand te vei invata minte sa nu mai face asemene erori? Ai stat o vreme captiv intr-o mare amagire care acum isi arata adevarata fata. Normal ca suferi ca nu te-ai trezit la realitate mai devreme, si ai tendinta de a trece in revista si alte situatii din trecut in care ai picat in aceeasi plasa, semn ca nu ai invatat ce trebuia din acele lectii. Ti se vor da iar si iar pana cand vei intelege care e adevarata explicatie a acestor evenimente si sa nu te mai lasi pacalit de aparente inselatoare.

Horoscop 5 martie 2020 Vărsător

Mereu mai inveti ceva util pentru cel care devii in fiecare zi, iar azi ai ocazia de a mai imbogati cu ceva bagajul tau de informatii si de experiente, ceva ce iti va inspira mai multa incredere in actiunile in care esti direct implicat. Parca ai primi o confirmare, o aprobare, o garantie ca totul va fi bine, si asta iti da curaj sa duci mai departe ce ai inceput, asteptand cu optimism si entuziasm ceea ce vine. Pune in aplicare tot ce ai invatat pana acum, dar fii deschis si la noutati interesante.

Horoscop 5 martie 2020 Peşti

Lucrurile o iau razna in jurul tau si intri cumva in panica. E normal sa-ti pierzi cumpatul cand vezi ca toate se dau peste cap si nu mai stii cum sa le tii sub control, dar nu cumva iti asumi vini mai mari decat ar trebui? Nu esti tu singurul responsabil de situatia aceasta, au mai participat si altii care au stricat tot, ca atare nu te incarca tu de unul singur cu toata povara! O discutie sincera fata in fata ar ajuta la gasirea celor mai bune solutii, dar daca faci atata caz pe seama acestei furtuni, lucrurile vor parea mai grave decat ar fi cazul. Ar fi nevoie de o interventie prompta si categorica, dar nu ai curaj, ca nu cumva sa strici si mai tare.