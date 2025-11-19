Horoscop joi, 20 noiembrie 2025

Iubire - Căutați printre prietenii mai excentrici, cu activități legate de lucrul cu energii subtile!

Sănătate - Reacționați rapid la informațiile auzite și luați inițiativa să vedeți ce ați putea aplica.

Bani - Aveți curaj și sunteți dispus să riscați într-o investiție pe un domeniu de activitate nou. Grijă totuși!

Taur **

Iubire - Familia vă solicită suport financiar și faceți ore suplimentare pentru a acoperi nevoile.

Sănătate - Folosiți-vă de apă pentru purificarea organismului. Recomand saună umedă sau uscată, plimbare lângă o apă.

Bani - Aveți tenacitatea și puterea de a găsi singuri cauzele problemelor și situațiilor create și în care sunteți parte.

Gemeni **

Iubire - Fiți atenți la prieteni! Se dovedește că nu toți cărora le-ați acordat acest titlu sunt demni de el.

Sănătate - Visați la scară mare dar propuneți-vă un plan cu obiective mici, de zi cu zi și realizabile ușor.

Bani - Aveți o capacitate bună de a vă comuta atenția de la o sarcină la alta și dați dovadă de eficiență.

Rac **

Iubire - Obiectivitatea în afirmaţii e greu de păstrat. Nu vă faceţi prieteni acum dar nici nu vă plictisiţi.

Sănătate - Relaxaţi-vă cu un ritual preferat sau cu discuţii despre nimicuri cu prieteni mai vechi. Problemele de la serviciu vă afectează dispoziția.

Bani - Înscrieţi-vă la cursuri de câteva ore pe subiecte care vă atrag. Intraţi în cercuri noi de unde vă extindeţi şi profesional.

Citește continuarea aici.