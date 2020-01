"Femeia pe care tot orașul o uitase", trecut MACABRU. Descoperire tulburătoare, după moartea ei

Natalie Wood a fost dată dispărut în 2003. Pentru cei care o cunoșteau, femeia parcă se evaporase! Pe atunci, avea 81 de ani. Ultima dată fusese văzută la o farmacie, de unde ridicase o rețetă. După 8 ani, trupul i-a fost găsit chiar în casă! Nici până în ziua de astăzi nu se știe de ce nimeni nu a căutat-o și acolo.



Când au făcut descoperirea șocantă, ziarele vremii i-au speculat povestea în fel și chip și au titrat, cu litere de o șchioapă: "FEMEIA DE CARE ORAȘUL SYDNEY A UITAT".



Anii au trecut și, undeva în 2016, casa, ajunsă o ruină, a fost vândută pentru 1,1 milioane de dolari. După ce a fost renovată, a fost scoasă la vânzare.



Cu câteva săptămâni în urmă, doi tineri, chiriași, au primit o scrisoare de la Rețeaua națională de cablu. Era adresată doamnei Wood. Cum nu știau cine era, i-au căutat numele pe Google, sperând că vor da de ea și îi vor înmâna plicul personal.



Când au văzut ce apare la căutare, au simțit cum le fuge pământul de sub picioare: internetul era plin de poze cu casa macabră, care stătea să cadă. Și, de parcă nu era de ajuns, au găsit sute de articole care vorbeau despre moartea misterioasă și despre felul în care bătrâna a fost descoperită în casă, la 8 ani de la moarte.



"Nu aveam nici cea mai mică idee. Nu aveam de unde să știm cine a locuit aici înaintea noastră. Și nici cum a sfârșit. Noi nu suntem din Australia, așa că nu-i știam povestea, deși a fost mediatizată intens. Mai mult, nu știu cum de o companie atât de mare, locală, a putut să comită gafa, în condițiile în care povestea sinistră a fost pe buzele tuturor, ani la rând", a povestit unul dintre chiriași, pentru presa locală. Și totuși, al doilea chiriaș s-a arătat interesat de enigma care zăcea între cei patru pereți.



Ulterior, un purtător de cuvânt al companiei a declarat: "Vrem să ne cerem scuze pentru disconfortul creat, odată cu scrisoarea pe care am trimis-o pe adresa respectivă. În prezent, facem eforturi considerabile pentru a rectifica eroarea din baza de date."