Sarea este importantă nu doar pentru gustul murăturilor, ci și pentru conservarea alimentelor. Acest ingredient ajută la menținerea prospețimii legumelor, împiedicând dezvoltarea bacteriilor care le-ar putea altera. În același timp, favorizează fermentația lactoacidă, ceea ce permite conservarea pe termen lung, fără să mai fie nevoie de ingrediente chimice. De asemenea, contribuie la păstrarea texturii crocante a murăturilor.

Pe piață, există multe tipuri de sare, însă nu toate sunt potrivite pentru conservarea murăturilor. Chef Adi Hădean, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România și totodată un susținător al produselor tradiționale, recomandă sarea neaditivată, fără conservanți și alți agenți chimici. Mai exact, pe cea grunjoasă, etichetată în magazine drept „sare pentru murături”:

„Pentru ca murăturile să fermenteze corect este important să folosim o sare neaditivată, fără conservanți și alți agenți chimici (sare grunjoasă). În magazine, aceasta este de obicei etichetată «sare pentru murături» și este ușor de recunoscut”, a declarat bucătarul pentru Digi24.

