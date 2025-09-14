Toamna este anotimpul în care sunt preparate nenumărate rețete tradiționale românești, pe care deja le cunoaștem și îndrăgim cu toții. Iar de-a lungul acestui anotimp, multora dintre noi nu ne lipsește niciodată mustul din casă! Însă, dacă avem permis și urmează să urcăm la volan, este important să știm dacă această băutură poate, sau nu, să fie consumată, potrivit Clik.ro.

După ce fermentează, mustul se transformă în vin, motiv pentru care el nu trebuie lăsat prea mult în casă, sau chiar în frigider. Însă, în fiecare an, șoferii se întreabă cât de mult must proaspăt pot bea, pentru a nu avea probleme cu legea.

Ce trebuie să știe șoferii despre must

În mod normal, mustul proaspăt nu trebuie să conțină deloc alcool. Cel mult, el poate avea o cantitate aproape infimă, de numai 1%. Legea 67/1997, care reglementează definiția acestei băuturi, permite ca mustul să aibă o cantitate de alcool dobândit de maxim 1% în volum.

Pe canalul său de YouTube, polițistul Tavi Perțea a efectuat un experiment pentru a testa dacă această băutură poate provoca probleme cu legea, sau nu. Practic, el a cumpărat o sticlă de must proaspăt și a băut un pahar. După ce s-a testat de două ori cu aparatul alcool-test, rezultatul a fost unul negativ. Chiar și după ce a repetat testul peste 10 minute, nu a fost detectat alcool.

Când devine mustul periculos

Cu toate acestea, chiar dacă mustul proaspăt nu ar trebui să ne provoace probleme, pe măsură ce stă cât mai mult în casă, lucrurile se schimbă. Practic, în aproximativ patru zile el va fermenta îndeajuns de mult încât nivelul de alcool să urce la 4%. După o săptămână, deja este vorba despre o concentrație de alcool de 8%.

Astfel, dacă dorim să bem must în această toamnă, este important ca el să fie proaspăt, pentru a nu avea probleme atunci când urcăm la volan.