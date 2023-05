În cel mai recent intervium, clarvzătoarea a recunoscut că a fost și ea prinsă pe picior greșit de amploarea dezlănțuirii naturii.

„Ca să crească nivelul apei atât de mult nu s-a întâmplat 1000 de ani în Florida. Nu ne-a anunțat nimeni, nimeni nu ne-a avertizat.

Trei zile am stat sub apă, fără niciun ajutor, fiindcă nimeni nu putea să intre în aria asta. Dacă ieșeam din casă, înotam efectiv în jurul casei. Mașina mea a intrat complet sub apă, am aruncat-o la gunoi, că ce să fac.

Datorită unor prieteni extraordinari români am reușit să îmi refac casa foarte repede. Am prieteni care sunt complet sinistrați, nu mai au locuințe, sunt total pe drumuri. Mașina mea e de 100.000 de dolari, iar casa vreo 140.000 de dolari reparații”, a povestit Carmen Harra, potrivit wowbiz.ro.