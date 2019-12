Bat clopote de nuntă. Zodii care se căsătoresc în 2020

Horoscop 2020. Anul 2020 este un an in care, pentru cele care sunt deja intr-o relatie, se pot auzi clopote de nunta, iar cele singure isi pot gasi sufletul pereche.

Desi pentru unele semne astrele nu prevad schimbari prea mari, sunt si semne care se vor bucura in cariera de promovari si recunoasteri.

De asemenea, sunt semne care vor avea o viata de familie plina de armonie, si semne carora li se recomanda mai multa rabdare si calm pentru a depasi situatiile tensionate si a nu provoca stricaciuni mari.

Totusi, este un an bun, care, chiar daca nu aduce evenimente speciale, va fi unul linistit si fara probleme.

Horoscop 2020 Berbec

In prima jumatate a anului te vei confrunta cu unele provocari legate de cariera. In cele din urma, totul se rezolva cu bine si vei depasi orice ostacol! Viata de familie este foarte bine aspectata si te vei bucura de clipe minunate petrecute alaturi de cei dragi. Berbecii care sunt deja intr-o relatie se pot casatori in acest an, restul au sanse mari sa isi gaseasca sufletul pereche.

Din punct de vedere financiar esti asigurata si protejata pe tot parcursul anului, dar se recomanda o atentie sporita asupra cheltuielilor si investitiilor – nu te grabi sa arunci cu banii daca nu esti sigura ca detii toate detaliile.

Horoscop 2020 Taur

Tu vei avea o viata minunata pe tot parcursul anului! Sunt Tauri care chiar vor obtine promovari neasteptate si foarte importante la locul de munca. Viata de familie este plina de armonie si satisfactii. Te vei bucura de sustinerea si sprijinul prietenilor pe tot parcursul anului.

Daca vor aparea probleme financiare, sa stii ca ele se vor solutiona pana la sfarsitul anului, asa ca nu ai de ce sa iti faci griji! E posibil, totusi, ca in a doua parte a anului sa apara probleme legate de sanatate, deci atentie mai multa la sanatatea ta!

Horoscop 2020 Gemeni

Pentru tine acest an va fi unul care nu va iesi in evidenta prin nimic. Nu se intrevede nici o dezvoltare profesionala, dar te vei bucura de o situatie financiara sigura. Cu toate acestea, vor aparea situatii neprevazute care vor necesita cheltuieli suplimentare, asa ca vei fi nevoita sa apelezi la economii.

Horoscop 2020. Pe la jumatatea anului este posibil sa ai probleme majore legate de sanatate, asa ca anul acesta, sanatatea ar trebui sa fie o prioritate pentru tine. Ia legatura cu medicul de familie si fa-ti un program de preventie a posibilelor afectiuni, adoptand totodata un stil de viata cat mai sanatos.

Horoscop 2020 Rac

Pentru tine va fi un an in care te vei concentra pe studiu, educatie si calatorii in tari straine. Un profesor sau un mentor iti va deschide mintea si e posibil ca tu insati sa influentezi pe altii, ajutandu-i sa isi schimbe mentalitatea si sa mearga mai departe.

Se intrevad noi inceputuri cu copii sau in viata romantica. Sanatatea este foarte bine aspectata si nu vor fi probleme.

Horoscop 2020 Leu

Este un an cat se poate de bun pentru Lei! Viata de familie va fi una armonioasa si plina de bucurii pe tot parcursul anului! Daca esti intr-o relatie, sa stii ca anul acesta se aud clopotele de nunta. Daca esti singura, ai toate sansele sa intalnesti acel partener pe care il doresti. Din punct de vedere financiar, lucrurile sunt bine aspectate si nu iti vor lipsi banii.

In ceea ce priveste cariera, pentru unii Lei, se intrevad promovari la locul de munca. Mijlocul anului va fi unul minunat pentru tine, pentru ca vei avea astisfactii pe toate planurile!

Horoscop 2020 Fecioara

Horoscop 2020. Pentru tine este un an obisnuit si linistit, fara evenimente spectaculoase. Din punct de vedere financiar esti cat se poate de bine aspectata, asa ca nu vei duce lipsa banilor. Viata de familie este frumoasa si armonioasa.

E posibil ca la inceputul anului sa apara o problema mica de sanatate. In cariera nu vor fi promovari sau cresteri semnificative si in afaceri nu vei inregistra profituri suplimentare.

Horoscop 2020 Balanta

Tu vei experimenta un an minunat! Ai posibilitatea sa mentii o relatie cat se poate de armonioasa si sanatoasa cu membrii familiei tale, dar si cu prietenii. La serviciu te vei bucura de tot sprijinul posibil din partea colegilor si sefilor tai. Se intrevad mai multe calatorii, unele mai lungi, altele mai scurte, in toate fiind insotita fie de familie fie de prieteni.

E posibil ca mici probleme financiare sa apara pe la mijlocul anului, din cauza unor cheltuieli neasteptate mai mari, dar, nu uita, toata lumea este alaturi de tine, asa ca te vei bucura de tot suportul necesar.

Horoscop 2020 Scorpion

Nu este un an cu evenimente prea multe pentru tine. La inceputul anului te poti confrunta cu unele probleme de sanatate, dar le vei gestiona usor si te vei redresa cat se poate de repede. Deasemenea, e posibil ca in familie sa apara mici neintelegeri.

Cauta sa fii sincera cu partenerul si sa comunici deschis cu el, pentru ca doar astfel poti evita situatiile tensionate. Pe tot parcursul anului te bucuri de o situatie financiara buna si nu vei avea parte de surprize neplacute.

Horoscop 2020 Sagetator

Anul acesta va fi unul cat se poate de bun pentru tine! Daca esti deja intr-o relatie, sa stii ca sunt sanse mari sa te casatoresti! Viata ta amoroasa si sentimentala va fi una minunata si te vei bucura de multe clipe greu de uitat alaturi de partener. E posibil sa apara mici probleme financiare, dar te bucuri de un suport cat se poate de puternic din partea prietenilor, asa ca totul va trece usor.

Daca deja ai o cariera intr-un anumit domeniu, sa stii ca vei cunoaste o dezvoltare puternica si te vei bucura de multe recunoasteri si recompense! Este un an in care vei calatori, atat in tara cat si in strainatate!

Horoscop 2020 Capricorn

Horoscop 2020. Pentru tine este un an fara prea multe evenimente, un an mediu. Te bucuri pe tot parcursul anului de echilibru financiar, deci nu iti vor lipsi banii, dar nu vei avansa in cariera, unde totul pare a stagna acum. E posibil sa apara mici probleme in viata de familie, iar relatia cu partenerul sa treaca prin anumite provocari.

Daca iti vei pastra rabdarea si vei gestiona momentele cu calm si intelepciune, totul se va rezolva. Altfel, insa, va fi mai rau. Deci atentie – se recomanda sa fii calma si sa nu te grabesti sa arunci cu vorbele. Te bucuri de o buna sanatate pe tot parcursul anului!

Horoscop 2020 Varsator

Tu vei avea un an fantastic! Unii Varsatori vor fi promovati. Viata de familie este armonioasa si plina de momente placute. Te vei bucura de loialitatea si sprijinul prietenilor pe tot parcursul anului si problemele financiare par a se rezolva de la sine, fara sa fie necesar sa depui prea mult efort. E posibil, insa, sa te lovesti de anumite probleme de sanatate pe la jumatatea anului.

Poate fi vorba despre o boala mai veche care recidiveaza acum. De aceeea se recomanda sa fii atenta la sanatatea ta si cauta sa mergi pe preventie, adoptand mai multe obiceiuri sanatoase.

Horoscop 2020 Pesti

Horoscop 2020. Un an bun si pentru tine! Ai posibilitatea sa mentii o viata de familie sanatoasa si armonioasa pe tot parcursul anului. E posibil ca o problema financiara sa apara la inceputul anului, dar se va rezolva usor.

Daca esti deja intr-o relatie, e foarte posibil ca in acest an sa te casatoresti. La serviciu, unii pesti, vor obtine promovari si recunoasteri. Sfarsitul anului va fi unul de neuitat pentru tine, absolut minunat!

Sursa: woman2woman.ro