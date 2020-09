Află ce fel de bărbati preferă femeile în funcție de zodie

Ce fel de barbati prefera femeile Berbec

Femeia Berbec, directa si deloc impresionata de dragalasenii, va alege intotdeauna un barbat puternic, atat fizic cat si emotional in defavoarea celor sensibili si iubitori. Este atrasa de barbatii aventurosi si indrazneti care se manifesta chiar cu putina aroganta venita tocmai din spiritul lor curajos. Femeia Berbec este competitiva si va avea pretentia ca barbatul de langa ea sa o provoace, motiv pentru care barbatii spre care pare sa fie atrasa sunt cei care se simt la randul lor atrasi de ea, dar nu arata acest lucru. Ca sa o cuceresti, trebuie sa ii demonstrezi ca lupti pentru ea, dar sa o faci sa lupte si ea, macar de dragul jocului, pentru tine.

Ce fel de barbati prefera femeile Taur

Nu incerca sa intri in discutie cu o femeie Taur daca ai de gand sa te lauzi cu ce faci si cum iti traiesti tu viata. Barbatii pe care ii prefera ea sunt cei cu picioarele pe pamant, care nu-si dau foarte mare importanta, insa care o pot iubi cu maturitate. Sunt atrase de lucruri simple, domestice, am putea spune. Un barbat care gateste bine, care iubeste animalele si cu care poate purta discutii placute despre orice, in special muzica - asta o cucereste. Si daca mai are si o voce grava, masculina, care sa-i sugereze ca o va innebuni in dormitor, este deja indragostita!

Ce fel de barbati prefera femeile Gemeni

Pe femeia Gemeni o cuceresc din start barbatii interesanti. Pare simplu, insa ea n-ar fi de aceeasi parere. Am putea spune ca e pretentioasa cand vine vorba despre ce fel de barbati prefera, insa cere ca macar sa aiba cu cine sta de vorba, sa fie interesata de ceea ce are el de spus. Isi doreste un barbat care sa fie compatibil cu toate felurile ei de a fi, de la indragostita dulce si alintata pana la femeia plictisita de relatie care cauta altceva inainte sa apuci sa-ti para rau dupa ea. Cum spuneam, femeii Gemeni ii plac barbatii care stapanesc arta conversationala, inclusiv cele mai obraznice glume cu tenta erotica si, uneori, se trezeste indragostita de mai multi barbati deodata!

Ce fel de barbati prefera femeile Rac

Pentru femeia Rac nimic nu este mai atragator la un barbat decat sex-appeal-ul. Un barbat care stie ca arata bine, care isi da seama cand ai pus ochii pe el - acesta este tipul de barbat pe care il prefera femeia Rac. In plus, ea va cauta in el calitatile unui sot, ale unui tata pe care sa se poata sprijini pe termen lung, chiar si atunci cand, culmea, nu-si va dori o relatie foarte serioasa cu cineva. Desiprefera barbatii care pot fi o figura paterna, femeia Rac este atrasa si de barbatii pe care ea simte nevoia sa-i protejeze. Atentie, insa, exista o diferenta intre un barbat nesigur si slab de inger si unul capabil sa accepte sprijinul si grija unei femei, iar femeia Rac il prefera pe cei din urma.

