Dosarul ajuns în instanță scoate la iveală modul în care contractele pentru aceste lucrări au fost atribuite consilierului județean PSD Ionel Dragomir, de către managerul spitalului, Singh Bhupinder — inițial manager interimar, ulterior numit oficial în funcție în urma unui concurs.

Iată ce conțin stenogramele apărute în presă - interceptări:

DRAGOMIR IONEL: Zâi domn doctor, că te-am simțit că vrei să-mi spui ceva zilele ăștia.

SINGH BHUPINDER: Nuu ! Ști ce vreau să zic?

DRAGOMIR IONEL: Te rog !

SINGH BHUPINDER: Io tu ști că io (n.r. neinteligibil) vorbesc cu tine și mă scriu io...

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Cât am.

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Acolo mie nu-i ceva clar.

DRAGOMIR IONEL: Unde?

SINGH BHUPINDER: Clarificăm noi. Noi am închis un...ăsta, între noi, tot. Ști? Am închis.

DRAGOMIR IONEL: Stai să-ți zic !

SINGH BHUPINDER: Ascultă !

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Dup-aia ...ăă...așa am trecut la mine acum, mă clarifici tu dup-aia. Două sute ce v-am făcut ție, ăsta plata. Da?

DRAGOMIR IONEL: Asculți?

SINGH BHUPINDER: Ascultă – mă un minut !

DRAGOMIR IONEL: Da, ascult, ascult !

SINGH BHUPINDER: Da, și dup-aia am făcut și tu mi-ai zis să fac și trei sute la asta, cum zicem, la Roberto.

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Da? Și dup-aia am minus o sută. De la tine am luat împrumut.

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Da? Așa e ! Trei sute cu două sute, așa am scris la mine.

DRAGOMIR IONEL: Da. Stai să-ți spun !

SINGH BHUPINDER: Dacă tu mă clarifici , atuncea...

DRAGOMIR IONEL: Nu, nu, nu, stai un pic ! Dă-mi voie să-ți spun !

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Ăăă.

SINGH BHUPINDER: Clarifică- ma ! Îmi spui. Hmm.

DRAGOMIR IONEL: Mie mi-ai plătit , au mai rămas o sută douăzeci de mii.

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Tu către mine, eu am scris pe foaie.

SINGH BHUPINDER: Da, și am șters aia. (n.r. neinteligibil)

DRAGOMIR IONEL: Daa ! Stai ! Mi-ai dat un milion. Mie.

SINGH BHUPINDER: Daa, corect !

DRAGOMIR IONEL: De acord ! Am șters o sută de mii de acolo.

SINGH BHUPINDER: Aa, am înțeles !

DRAGOMIR IONEL: A rămas douăzeci.

SINGH BHUPINDER: Aa, aia nu ...

DRAGOMIR IONEL: Ți-am mai dat zece...

SINGH BHUPINDER: Aia nu înțelegeam.

DRAGOMIR IONEL: Nu, da io am scris tot.

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Ți-am mai dat zece.

SINGH BHUPINDER: Știu.

DRAGOMIR IONEL: Și acuma vin ăia trei zeci de la Petrișor, am închis.

SINGH BHUPINDER: Am înțeles !

DRAGOMIR IONEL: Înțelegi? (n.r, în șoaptă): Și acum io ..două sute cincizeci, douășcinci de mii.

SINGH BHUPINDER: Acuma înțeles. Io șterg și la mine, să știu.

DRAGOMIR IONEL: Dar, dar ... Ok, stai să îți zic. Nu, că ne uităm, io am...n-am aruncat hârtia.

SINGH BHUPINDER: Nu, îi ok . (n.r. fără legătură cu cauza )Îi apa ta?

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Ok !

DRAGOMIR IONEL: Hârtia n-am aruncat-o.

SINGH BHUPINDER: Nu, nu, îi ok ! Măcar să șterg și io.

DRAGOMIR IONEL: Nu, dar dă-mi voie să-ți spun ! Lasă-mă să-ți povestesc ! Am făcut acuma, luni ...

SINGH BHUPINDER: Îhî !

DRAGOMIR IONEL: ....îți aduc eu pentru șapte sute

SINGH BHUPINDER: Corect !

DRAGOMIR IONEL: Și marți aduce Petrișor.

SINGH BHUPINDER: Îhî !

DRAGOMIR IONEL: Acuma... ăă .. (n.r. în șoaptă) Pe Petrișor am băgat contractul ăla unde..

SINGH BHUPINDER: Știu.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Să îți dăm ție ăia două sute cincizeci.

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Deci din ăia șapte sute ..

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Înțelegi? Dar îți explic pe foaie, că așa numa (n.r. neinteligibil)

SINGH BHUPINDER: Da. (n.r. neinteligibil)

DRAGOMIR IONEL: Deci, tu primești , (n.r. în șoaptă) , de la contractul ăla care-i cu etaju 6 , unde noi ne închidem cu alea și unde am băgat holu de jos un pic..

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Ști ce zic ?

SINGH BHUPINDER: Da, da.

DRAGOMIR IONEL: Acolo nu primești numa o sută de mii. Două sute cincizeci !

SINGH BHUPINDER: Știu.

DRAGOMIR IONEL: Înțelegi?

SINGH BHUPINDER: Da, știu.

DRAGOMIR IONEL: Dar acu îi prima plată din ăla.

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Io am tot (n.r. neinteligibil). Înțelegi ce zic ?

SINGH BHUPINDER: Corect !

DRAGOMIR IONEL: Auzi ! Nu-i problemă !

SINGH BHUPINDER: Aa, dă-i dracu !

DRAGOMIR IONEL: Să, să nu-ți faci griji vreodată !

SINGH BHUPINDER: Nu-mi fac griji !

DRAGOMIR IONEL: Nu, nu , nu , da io îți arăt !

SINGH BHUPINDER: Io îți spun ție ...

DRAGOMIR IONEL: De acord !

SINGH BHUPINDER: Să bată mie cu tine împreună, ști? Atât .

DRAGOMIR IONEL: Da, da, da.

SINGH BHUPINDER: Înțelegi?

DRAGOMIR IONEL: Da ! Și...dup-aia, la ălalalt care-i cu casa scării, cu ălea , încă n-am facturat nimica.

SINGH BHUPINDER: Și aia trebuie făcută (n.r. neinteligibil)

DRAGOMIR IONEL: Trebuie cu Cornel și cu Heghedeș. Ști ?

SINGH BHUPINDER: Acu îi ok. M-am clarificat, (n.r. neinteligibil) acolo.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Dar, ție ți-au dat ăia două milioane?

SINGH BHUPINDER: Cine?

DRAGOMIR IONEL: Primăria.

SINGH BHUPINDER: Da, e transferat la mine.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Asta-i din excedent, nu ?

SINGH BHUPINDER: Da. Da îi la mine, două milioane. Luni pot să încerc să fac și ăsta , (n.r. neinteligibil) ce bine am făcut-o , de Cornel, degeaba comentează ...De acolo plătim ăăă, ăsta...cum spui tu.

DRAGOMIR IONEL: Contribuțiile.

SINGH BHUPINDER: Contribuțiile. Pentru că ei m-o dat pe articolu de investiții, pe reparații

DRAGOMIR IONEL: Păi și atunci nu plătești nimic de acolo.

SINGH BHUPINDER: Nu poți să, să faci nimic.

DRAGOMIR IONEL: Păi nu.

SINGH BHUPINDER: Asta zic, e proastă.

(n.r. între momentul 06:39 și momentul 06:57 al înregistrării conținute de fișierul audio-video, discuția nu prezintă relevanță pentru cauză, ulterior având loc următoarea discuție:)

DRAGOMIR IONEL: Ascultă-mă ! Dacă ăia două milioane poți face plăți...

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Unde-i mașina ta ?

SINGH BHUPINDER: Acolo în (n.r. neinteligibil)

DRAGOMIR IONEL: Și dacă mai rămâne...

SINGH BHUPINDER: Aia, aia aia !

DRAGOMIR IONEL: Și dacă mai rămâne șaizeci, șaptezeci de mii..

SINGH BHUPINDER: Cum adică ?

DRAGOMIR IONEL: Facem, și ăia !

SINGH BHUPINDER: Exact !

DRAGOMIR IONEL: (n.r. neinteligibil) șapte sute de mii.

SINGH BHUPINDER: Exact !

DRAGOMIR IONEL: Cu cât închidem mai repede, putem să băgăm unu

SINGH BHUPINDER: Exact, mai tre să facem, pentru că ...

DRAGOMIR IONEL: Numa ști ce tre să facem? Prima dată. Ascultă ! Cardu, cu nebunu de Marin.

SINGH BHUPINDER: Da.