Tranzacții subterane la vârful Spitalului Caransebeș: managerul spitalului știa precis că va încasa 250.000 de lei pentru un contract trucat - INTERCEPTĂRI

Managerul spitalului din Caransebeș, aflat în arest preventiv la solicitarea procurorilor DNA pentru acuzații de luare de mită, recunoaște într-o discuție interceptată că era pe deplin conștient de sumele considerabile pe care urma să le primească ilegal în schimbul aranjării unor licitații pentru lucrări necesare unității medicale.

Dosarul ajuns în instanță scoate la iveală modul în care contractele pentru aceste lucrări au fost atribuite consilierului județean PSD Ionel Dragomir, de către managerul spitalului, Singh Bhupinder — inițial manager interimar, ulterior numit oficial în funcție în urma unui concurs.

Iată ce conțin stenogramele apărute în presă - interceptări:

DRAGOMIR IONEL: Zâi domn doctor, că te-am simțit că vrei să-mi spui ceva zilele ăștia.

SINGH BHUPINDER: Nuu ! Ști ce vreau să zic?

DRAGOMIR IONEL: Te rog !

SINGH BHUPINDER: Io tu ști că io (n.r. neinteligibil) vorbesc cu tine și mă scriu io...

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Cât am.

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Acolo mie nu-i ceva clar.

DRAGOMIR IONEL: Unde?

SINGH BHUPINDER: Clarificăm noi. Noi am închis un...ăsta, între noi, tot. Ști? Am închis.

DRAGOMIR IONEL: Stai să-ți zic !

SINGH BHUPINDER: Ascultă !

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Dup-aia ...ăă...așa am trecut la mine acum, mă clarifici tu dup-aia. Două sute ce v-am făcut ție, ăsta plata. Da?

DRAGOMIR IONEL: Asculți?

SINGH BHUPINDER: Ascultă – mă un minut !

DRAGOMIR IONEL: Da, ascult, ascult !

SINGH BHUPINDER: Da, și dup-aia am făcut și tu mi-ai zis să fac și trei sute la asta, cum zicem, la Roberto.

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Da? Și dup-aia am minus o sută. De la tine am luat împrumut.

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Da? Așa e ! Trei sute cu două sute, așa am scris la mine.

DRAGOMIR IONEL: Da. Stai să-ți spun !

SINGH BHUPINDER: Dacă tu mă clarifici , atuncea...

DRAGOMIR IONEL: Nu, nu, nu, stai un pic ! Dă-mi voie să-ți spun !

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Ăăă.

SINGH BHUPINDER: Clarifică- ma ! Îmi spui. Hmm.

DRAGOMIR IONEL: Mie mi-ai plătit , au mai rămas o sută douăzeci de mii.

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Tu către mine, eu am scris pe foaie.

SINGH BHUPINDER: Da, și am șters aia. (n.r. neinteligibil)

DRAGOMIR IONEL: Daa ! Stai ! Mi-ai dat un milion. Mie.

SINGH BHUPINDER: Daa, corect !

DRAGOMIR IONEL: De acord ! Am șters o sută de mii de acolo.

SINGH BHUPINDER: Aa, am înțeles !

DRAGOMIR IONEL: A rămas douăzeci.

SINGH BHUPINDER: Aa, aia nu ...

DRAGOMIR IONEL: Ți-am mai dat zece...

SINGH BHUPINDER: Aia nu înțelegeam.

DRAGOMIR IONEL: Nu, da io am scris tot.

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Ți-am mai dat zece.

SINGH BHUPINDER: Știu.

DRAGOMIR IONEL: Și acuma vin ăia trei zeci de la Petrișor, am închis.

SINGH BHUPINDER: Am înțeles !

DRAGOMIR IONEL: Înțelegi? (n.r, în șoaptă): Și acum io ..două sute cincizeci, douășcinci de mii.

SINGH BHUPINDER: Acuma înțeles. Io șterg și la mine, să știu.

DRAGOMIR IONEL: Dar, dar ... Ok, stai să îți zic. Nu, că ne uităm, io am...n-am aruncat hârtia.

SINGH BHUPINDER: Nu, îi ok . (n.r. fără legătură cu cauza )Îi apa ta?

DRAGOMIR IONEL: Da.

SINGH BHUPINDER: Ok !

DRAGOMIR IONEL: Hârtia n-am aruncat-o.

SINGH BHUPINDER: Nu, nu, îi ok ! Măcar să șterg și io.

DRAGOMIR IONEL: Nu, dar dă-mi voie să-ți spun ! Lasă-mă să-ți povestesc ! Am făcut acuma, luni ...

SINGH BHUPINDER: Îhî !

DRAGOMIR IONEL: ....îți aduc eu pentru șapte sute

SINGH BHUPINDER: Corect !

DRAGOMIR IONEL: Și marți aduce Petrișor.

SINGH BHUPINDER: Îhî !

DRAGOMIR IONEL: Acuma... ăă .. (n.r. în șoaptă) Pe Petrișor am băgat contractul ăla unde..

SINGH BHUPINDER: Știu.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Să îți dăm ție ăia două sute cincizeci.

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Deci din ăia șapte sute ..

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Înțelegi? Dar îți explic pe foaie, că așa numa (n.r. neinteligibil)

SINGH BHUPINDER: Da. (n.r. neinteligibil)

DRAGOMIR IONEL: Deci, tu primești , (n.r. în șoaptă) , de la contractul ăla care-i cu etaju 6 , unde noi ne închidem cu alea și unde am băgat holu de jos un pic..

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Ști ce zic ?

SINGH BHUPINDER: Da, da.

DRAGOMIR IONEL: Acolo nu primești numa o sută de mii. Două sute cincizeci !

SINGH BHUPINDER: Știu.

DRAGOMIR IONEL: Înțelegi?

SINGH BHUPINDER: Da, știu.

DRAGOMIR IONEL: Dar acu îi prima plată din ăla.

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Io am tot (n.r. neinteligibil). Înțelegi ce zic ?

SINGH BHUPINDER: Corect !

DRAGOMIR IONEL: Auzi ! Nu-i problemă !

SINGH BHUPINDER: Aa, dă-i dracu !

DRAGOMIR IONEL: Să, să nu-ți faci griji vreodată !

SINGH BHUPINDER: Nu-mi fac griji !

DRAGOMIR IONEL: Nu, nu , nu , da io îți arăt !

SINGH BHUPINDER: Io îți spun ție ...

DRAGOMIR IONEL: De acord !

SINGH BHUPINDER: Să bată mie cu tine împreună, ști? Atât .

DRAGOMIR IONEL: Da, da, da.

SINGH BHUPINDER: Înțelegi?

DRAGOMIR IONEL: Da ! Și...dup-aia, la ălalalt care-i cu casa scării, cu ălea , încă n-am facturat nimica.

SINGH BHUPINDER: Și aia trebuie făcută (n.r. neinteligibil)

DRAGOMIR IONEL: Trebuie cu Cornel și cu Heghedeș. Ști ?

SINGH BHUPINDER: Acu îi ok. M-am clarificat, (n.r. neinteligibil) acolo.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Dar, ție ți-au dat ăia două milioane?

SINGH BHUPINDER: Cine?

DRAGOMIR IONEL: Primăria.

SINGH BHUPINDER: Da, e transferat la mine.

DRAGOMIR IONEL: (n.r. în șoaptă) Asta-i din excedent, nu ?

SINGH BHUPINDER: Da. Da îi la mine, două milioane. Luni pot să încerc să fac și ăsta , (n.r. neinteligibil) ce bine am făcut-o , de Cornel, degeaba comentează ...De acolo plătim ăăă, ăsta...cum spui tu.

DRAGOMIR IONEL: Contribuțiile.

SINGH BHUPINDER: Contribuțiile. Pentru că ei m-o dat pe articolu de investiții, pe reparații

DRAGOMIR IONEL: Păi și atunci nu plătești nimic de acolo.

SINGH BHUPINDER: Nu poți să, să faci nimic.

DRAGOMIR IONEL: Păi nu.

SINGH BHUPINDER: Asta zic, e proastă.

(n.r. între momentul 06:39 și momentul 06:57 al înregistrării conținute de fișierul audio-video, discuția nu prezintă relevanță pentru cauză, ulterior având loc următoarea discuție:)

DRAGOMIR IONEL: Ascultă-mă ! Dacă ăia două milioane poți face plăți...

SINGH BHUPINDER: Da.

DRAGOMIR IONEL: Unde-i mașina ta ?

SINGH BHUPINDER: Acolo în (n.r. neinteligibil)

DRAGOMIR IONEL: Și dacă mai rămâne...

SINGH BHUPINDER: Aia, aia aia !

DRAGOMIR IONEL: Și dacă mai rămâne șaizeci, șaptezeci de mii..

SINGH BHUPINDER: Cum adică ?

DRAGOMIR IONEL: Facem, și ăia !

SINGH BHUPINDER: Exact !

DRAGOMIR IONEL: (n.r. neinteligibil) șapte sute de mii.

SINGH BHUPINDER: Exact !

DRAGOMIR IONEL: Cu cât închidem mai repede, putem să băgăm unu

SINGH BHUPINDER: Exact, mai tre să facem, pentru că ...

DRAGOMIR IONEL: Numa ști ce tre să facem? Prima dată. Ascultă ! Cardu, cu nebunu de Marin.

SINGH BHUPINDER: Da.