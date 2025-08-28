Judecătoria Sectorului 4 București a constatat legalitatea și temeinicia măsurii dispuse anterior și a respins cererea de înlocuire cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Decizia instanței poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare. Dacă vrei, pot detalia ce presupune arestul preventiv sau ce urmează procedural în astfel de cazuri.

Avrămuță se află în detenție din luna mai 2025, după ce a încălcat măsura controlului judiciar, tăindu-și brățara electronică și părăsind locuința în ziua alegerilor prezidențiale3. Ulterior, a recurs la gesturi de protest în penitenciar, inclusiv cățărarea într-un copac din curtea închisorii Rahova.