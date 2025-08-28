Stegarul Dac rămâne în arest. Protestatarul care a deranjat sistemul se află de mai bine de trei luni în spatele gratiilor

Cezar Cătălin Avrămuță este unul dintre cei mai cunoscuți protestatari
Cezar Cătălin Avrămuță este unul dintre cei mai cunoscuți protestatari

Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac", rămâne în arest preventiv. Magistrații de la Judecătoria sectorului 4 au decis să prelungească măsura, după mai bine de 3 luni de când protestatarul suveranist a ajuns în spatele gratiilor, pentru că s-a urcat pe o schelă din zona Pieței Universității, după ce și-a tăiat brățara electronică de monitorizare.

Judecătoria Sectorului 4 București a constatat legalitatea și temeinicia măsurii dispuse anterior și a respins cererea de înlocuire cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Decizia instanței poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare. Dacă vrei, pot detalia ce presupune arestul preventiv sau ce urmează procedural în astfel de cazuri.

Avrămuță se află în detenție din luna mai 2025, după ce a încălcat măsura controlului judiciar, tăindu-și brățara electronică și părăsind locuința în ziua alegerilor prezidențiale3. Ulterior, a recurs la gesturi de protest în penitenciar, inclusiv cățărarea într-un copac din curtea închisorii Rahova.

 