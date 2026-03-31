Peste 20 de migranți din Iran și Irak, descoperiți într-un camion la punctul de trecere a frontierei de la Calafat – VIDEO

Sursă: Poliția de Frontieră
Sursă: Poliția de Frontieră

Descoperire surprinzătoare a polițiștilor de frontieră din Calafat și a colegilor bulgari. Într-un TIR înmatriculat în Georgia, condus de un cetățean turc, au fost descoperiți 21 de migranți.

Controlul exterior al semiremorcii a ridicat suspiciuni, după ce sigiliul vamal prezenta urme de lipire, ceea ce a determinat efectuarea unui control amănunțit împreună cu inspectorii vamali din Craiova.