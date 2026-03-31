Controlul exterior al semiremorcii a ridicat suspiciuni, după ce sigiliul vamal prezenta urme de lipire, ceea ce a determinat efectuarea unui control amănunțit împreună cu inspectorii vamali din Craiova.
În interiorul compartimentului de marfă au fost găsite 21 de persoane de sex masculin, fără documente de identitate valabile pentru trecerea frontierei de stat. Potrivit polițiștilor, este vorba despre cetățeni i erau de origine afro-asiatică, provenind din Irak și Iran, care intenționau să ajungă în state din vestul Europei, potrivit IGPFR.