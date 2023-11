Socrii edilului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, au primit mandate de arestare pe 30 de zile, după ce au fost surprinși în flagrant în timp ce dădeau mită judecătoarei care trebuie să dea sentința în dosarul de corupție care-l vizează pe ginerele lor.

CUM NEGOCIA ȘPAGA SOACRA PRIMARULUI



GLIGA CLAUDIA (soacra lui Cherecheș): Eu mă duc și astăzi aduc cincizeci de mii. Deci...

FĂRCAȘ-HÎNGAN RODICA (judecătoarea): No, trebuie să ziceți...eu...că eu o să mă duc la ea și eu să-i spun.



SURSA: referat procurori/Realitatea Plus



GLIGA CLAUDIA: No, ele acuma citesc tot ceea ce o depus la dosar.

FĂRCAȘ-HÎNGAN RODICA: Ioi, da.

GLIGA CLAUDIA: Și acuma...asta-i șansa în care ele ar putea să îl achite.

FĂRCAȘ-HÎNGAN RODICA: Și... Păi...da ea m-o întrebat și i-am zis că nu știu ce cum. Adică ce blândețe, cum să fii.

GLIGA CLAUDIA: În sensul ca să...să nu-l condamne.

FĂRCAȘ-HÎNGAN RODICA: Ioi.

GLIGA CLAUDIA: Aia-i blândețea. Să nu-l condamne. Că asta este o variantă: ori îl achită, ori îl condamnă. Deci, două. N-are nimic, prelungire, nu-i termen, nu... Îs două, din câte am înțeles eu.



ȘPAGA PENTRU JUDECĂTOARE, ÎN CUTIA DE BOMBOANE

FARCAȘ-HÎNGAN RODICA: Ce... În ce constă să fii mai...

GLIGA CLAUDIA: Jumătate acuma, jumătate la sentință.

FARCAȘ-HÎNGAN RODICA: În ce constă să fie blând și să...

GLIGA CLAUDIA: Să-i dea achitare. Să-i dea achitare.

FARCAȘ-HÎNGAN RODICA: ...și să veniți cu...

GLIGA CLAUDIA: Da. Și asta-i oferta. Jumătate acuma, cu jumătate la sfârșit. Deci voi veni cu avans. Dacă nu-i bine cât îi, schimbați cifra din față. Eu ce să zic...

FARCAȘ-HÎNGAN RODICA: Păi eu...

GLIGA CLAUDIA: Na!

FARCAȘ-HÎNGAN RODICA: ...atâta aștept.

GLIGA CLAUDIA: V-am făcut un platou de prăjituri. Ăla... în portbagaj.

FARCAȘ-HÎNGAN RODICA: Păi trebuia să aduci și să pui acolo.

GLIGA CLAUDIA: În prăjituri? Da m-am gândit și la varianta … da îi o pungă de cadou și îi o cutie cu cadou. Nu se vede nimica.

FARCAȘ-HÎNGAN RODICA: Îhî. Nu?

GLIGA CLAUDIA: No (…neinteligibil…) să vă culcați liniștită.



Socrii lui Cătălin Cherecheș, arestați pentru 30 de zile. Ar fi dat mită să-și scape ginerele