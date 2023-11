Zi decisivă pentru soarta lui Paul de România. Judecătorii din Franța decid dacă îl extrădează sau nu. Prințul fugar are de ispășit un an de închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a unor mari terenuri în nordul Bucureștiului. Iar în timp ce Paul de România vrea să revendice proprietățile asupra cărora nu are niciun drept, prejudiciul pe care l-a adus statului a ajuns la aproape 145 de milioane de euro.