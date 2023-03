Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vor aparea tot felul de schimbari emotionale in calea ta. Ai grija sa nu fii prea agresiv in relatia cu cei ce te iubesc si accepta oportunitatile de a impartasi iubirea cu un partener sau cu cineva nou care iti inspira si atinge sufletul. Este momentul unor relatii intense si pasionale in care orice se poate intampla, cat timp nu te inchizi in spatele unor credinte negative. Accepta suportul oferit, recunoaste-l si da ceva inapoi la randul tau.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este important sa intelegi ca orice fapta facuta are si antidotul ei si ceva din ce faci poate echilibra o situatie. Cat timp te tii foarte ferm si incapatanat de o singura parte, cealalta parte te poate zdrobi prin alti oameni si furia lor. Protejeaza-te dar nu intoarce spatele agresiunii. Daca ai de strigat dupa orice forma de ajutor, fa-o cu putere. Tine minte ca nu esti singur daca ai o situatie prea greu de dus.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Multe se invart prin mintea ta in aceste zile dar nu prea poti vorbi si impartasi toate informatiile pe care inima te impinge sa le spui. Da un feedback corect celor ce te-au zdrobit. Judecata nu te duce nicaieri, nici pe cei ce emit judecati despre tine. Acum ai nevoie de toata dragostea pe care o poti primi. Suisurile si coborasurile relatiilor din viata ta continua, chiar daca unele aspecte sunt stagnante dar ele au mai multa putere acum decat in trecut. Foloseste timpul ca sa te odihnesti si sa te incarci.

