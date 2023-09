Berbec(21 martie - 20 aprilie)

Berbecul are întotdeauna multe de făcut.



Se întâlnește în mod constant cu oameni noi, își face prieteni noi și are experiențe noi, așa că atunci când în secret nu te place, se va preface că are deja alte planuri.



Așadar, atunci când îl întrebi ce face și îți spune că este ocupat, te exclude intenționat.

Taur(21 aprilie - 21 mai)

Taurul se deschide greu și are încredere doar în oamenii de care este foarte apropiat.



Dacă nu te place în secret, el te va asculta și va încerca să-ți rezolve toate problemele, dar nu ți le va împărtăși și pe ale lui.

Gemeni(22 mai - 21 iunie)

Nativului din zodia Gemeni îi place să socializeze, dar numai cu oamenii pe care îi consideră demni, prieteni care îi stimulează nevoia de conversații interesante.



Dacă nu te place, el va încerca să încheie cât mai repede orice discuție cu tine.



Când îi spui ceva, în loc să-ți răspundă, să-și spună părerea și să întrețină discuția, el doar va da din cap sau va avea un oftat amiabil, deoarece nu mai vrea să vorbească cu tine.

Rac(22 iunie - 21 iulie)

Un Rac are deja cercul lui de prieteni apropiați și nu le permite altora să intre în el cu ușurință.



Dacă nu te place, probabil că nu vei ști niciodată, deoarece le va spune doar celor mai buni prieteni despre asta.

Leu(22 iulie - 22 august)

Un Leu are capacitatea de a fi sufletul petrecerii și poate găzdui una cu adevărat distractivă.



Este o persoană foarte energică, cu o viață socială foarte activă.



Când un Leu nu te place în secret, te va invita la petrecerea lui și îți va spune să îți aduci și o prietenă, dar abia va vorbi cu tine cât timp ești acolo.



Apoi, îi va trimite mesaje prietenei tale și, înainte să-ți dai seama, prietena ta va deveni prietena lui.

Fecioară(23 august – 22 septembrie)

Nativului din Fecioară îi place să ajute, așa îi stă în fire.



Îi place să fie terapeutul prietenilor lui, să-i asculte și să le rezolve problemele.



Dacă nu te place în secret, el îți va da cel mai prost sfat posibil, dar îl va face să pară o idee bună.

