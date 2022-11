Volodimir Zelenski le-a transmis locuitorilor că este alături de ei, ca și soldații din forțele ucrainene.

Liderul de la Kiev a dorit să le mulțumească personal soldaților care au eliberat Hersonul, să-i felicite pentru victoria reușită în fața invadatorilor ruși.

„Sunt foarte fericit, se vede după reacţia oamenilor, reacţia lor nu este regizată. Oamenii aşteptau armata ucraineană, pe soldaţii noştri, pe noi toţi”, a declarat Zelenski, plin de emoție, flancat de gărzi de securitate înarmate. Din imagini se observă că nu poartă vestă antiglonț.

Preşedintele ucrainean - Volodimir Zelenski a cântat imnul naţional la Herson, oraş eliberat în sudul Ucrainei, unde drapelul albastru şi galben a fost ridicat în cadrul unei ceremonii oficiale în faţa sediului administraţiei regionale.

„Mergem înainte. Suntem pregătiţi pentru pace, pace pentru toată ţara noastră”, le-a mai transmis el locuitorilor și soldaților care apără Ucriana din prima zi a invaziei ruse, 24 februarie.

Official hoisting of the #Ukrainian flag in liberated #Kherson. pic.twitter.com/Z6mMaCNw8p