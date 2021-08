Elicopterul trebuia să ajungă în zonele afectate de uraganul Grace, însă, din cauza unei defecțiuni tehnice, piloții au fost nevoiți să aterizeze forțat în statul Hidalgo.

În urma impactului, trei pasageri au fost transportați cu ambulanța la un spital din apropiere. Nimeni nu a suferit răni grave, anunță autoritățile mexicane.

Momentul prăbușirii a fost filmat de un martor ocular și a ajuns pe rețelele de socializare.

Nu este primul incident aviatic în care este implicat un oficial mexican. În 2011, ministrul de Interne de la acea vreme a murit în urma prăbușirii unei aeronave.

📹 | Mexican Navy helicopter carrying Veracruz State Secretary Eric Cisneros crashes during landing,



▪️Cisneros was inspecting damage caused by #HurricaneGrace in Veracruz, #Mexico.

▪️The passengers were wounded lightly in the crash.pic.twitter.com/bJHPFjY1WH