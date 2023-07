Ungaria l-a găzduit miercuri pe ministrul rus al sănătății, în cadrul unei vizite considerată ”rară” a unui membru al cabinetului Rusiei într-un stat membru al UE și NATO, notează Reuters. Motivul invocat de Budapesta este cel al „păstrării canalelor deschise pentru comunicarea cu Moscova”.

Se cunoaște strategia Budapestei și măsurile luate, în urma cărora Ungaria primește în continuare cea mai mare parte a petrolului și a gazelor naturale din Rusia. Poziția Ungariei de a diversifica sursele de aprovizionare este singulară la nivelul comunității UE, importurile din Rusia fiind oprite.

Ungaria, condusă de premierul naționalist Viktor Orban, este singurul membru al UE și al alianței NATO care încă mai menține relații strânse cu Moscova, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, relatează Reuters. Pe lângă Austria, care și ea menține relațiile cu Rusia, dar nu este membră NATO.

Ministrul de externe Peter Szijjarto a susținut chiar o conferință de presă comună la Budapesta cu ministrul rus al sănătății, Mihail Murashko.

Ungaria a dorit să mențină "canalele de comunicare deschise" cu Rusia și să urmărească o "cooperare sensibilă și pragmatică", a declarat Szijjarto.

Mininstrul de externe ungar a condamnat războiul în termeni generali și a făcut apel la negocieri de pace. În același timp, a criticat livrările de arme către Ucraina și nu a acuzat direct Rusia pentru invazie.

"Condamnăm războiul în cel mai hotărât mod, dar în același timp credem că transporturile de arme prelungesc războiul", a declarat Szijjarto, reiterând că Ungaria nu va trimite arme.

Aliații NATO ai Ungariei au trimis arme în valoare de zeci de miliarde de dolari pentru a ajuta Kievul să recucerească teritoriile confiscate de Moscova, mai notează Reuters.

Un alt motiv invocat de ministrul de externe Szijjarto a fost sprijinul dat în timpul pandemiei de coronavirus cu vaccinul rusesc - Sputnik. Se cunoaște poziția Ungariei din timpul pandemiei când Budapesta a fost printre singurele țări din UE care a cumpărat vaccinul rusesc deși acesta nu a fost aprobat în UE.

„Să ne amintim că atunci când mii de oameni au murit de coronavirus si in timp ce intregul continent astepta vaccinurile, am luat o decizie strategica de a cumpara vaccinuri din Est in timp ce trebuie sa asteptam Vestul.