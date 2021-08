În imagini se vede cum aligatorul o apucă pe intrusctoare cu colții și nu îi mai dă drumul până nu intervine colegul său să o ajute.

Femeia a primit primul ajutor de la un vizitator cu studii medicale. Ulterior, antrenoarea a ajuns la spital și este în stare bună.

Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

An #alligator trainer is recovering in the hospital after her gator clamped down on her hand. Her training kicked in and she managed to stay calm as bystanders jumped in to help her. @KSL5TV



Video: Theresa Wiseman pic.twitter.com/1slofxBF54