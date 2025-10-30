Toată lumea cumpără aur. În ultimul trimestru a fost înregistrată o creștere istorică la nivel mondial

Băncile au cumpărat zeci de tone, bijuteriile nu mai au căutare
Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în trimestrul al treilea, marcând cea mai mare cifră trimestrială înregistrată vreodată. Pe fondul unui val de incertitudine la nivel global, cererea de aur pentru investiții a explodat pur și simplu, a transmis Consiliul Mondial al Aurului.

Cererea de lingouri și monede de aur a crescut cu 17% în trimestrul al treilea, impulsionată de India și China, în timp ce intrările de aur în fondurile tranzacționate la bursă au urcat cu 134%, a precizat WGC.

Împreună, aceste categorii au compensat scăderea producției de bijuterii din aur, cea mai importantă categorie a cererii fizice.

Pe acest segment, cererea a scăzut cu 23%, deoarece prețurile ridicate au afectat achizițiile de bijuterii din aur ale cumpărătorilor din întreaga lume. scrie Bloomberg.

Băncile centrale, o altă sursă majoră a cererii de aur, și-au majorat achizițiile cu 10%. De la începutul anului acestea au cumpărat 634 de tone de aur, 'mai puțin decât vârfurile excepționale din ultimii trei ani, dar confortabil peste nivelurile de dinainte de 2022', au subliniat experții WGC.