Guvernul ia în calcul schimbări la Pilonul 2 de pensii

Până acum cei care contribuiau la Pilonul 2, în momentul în care ieșeau la pensie puteau retrage toți banii pe care i-au strâns de-a lungul vieții. Acum apar noi modificări, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Ar fi vorba de două variante luate în calcul la acest moment:

- retragerea de 30% din suma strânsă și plata eșalonată pe 8 ani,

- retragere de 35% din sumă și plata eșalonată pe 7 ani.

La niciuna dintre variante nu este stabilită suma pentru plata eșalonată. Urmează discuții, conform surselor Realitatea PLUS, iar mâine sau cel târziu poimâine vor avea loc ședințele pe această temă.

Oamenii care au muncit o viață întreagă, la final când ieșeau la pensie puteau retrage toți banii, iar acum pare că nu mai sunt stăpâni pe banii lor.

Speranța de viață a femeilor este în prezent de 79,2 ani pentru femei și 71,3 ani pentru bărbați, rezultând o rată combinată de 75,1 ani, arată Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF).

Asta înseamnă că un bărbat care iese la pensie la 65 de ani nu apucă să-și ia toată pensia privată, decât dacă trăiește mai mult decât speranța de viață de 71,3 ani.