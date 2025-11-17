Acesta spune că astfel va veni în ajutorul oamenilor care în mod normal nu își permit să cumpere la preț întreg. Reducerile sunt valabile pentru orice preparat din carne.

Black Friday la carnea de porc

„Black Friday la carne... tot ce înseamnă carne, produse din carne de porc, vită carne de pui.”, zic oamenii.

Proprietarul magazinului spune că a recurs la această metodă, după ce în ultimele luni cu greu și-a vândut marfa. Mulți vin se uită, întreabă de preț și pleacă, sau cumpără bucățele mici.

„Am aplicat și eu cum aplică toată lumea in marile magazine Black Friday. De ce nu și la o carmangerie?

Clienții au rămas plăcut impresionați. Chiar s-au bucurat.”, spune proprietarul unei carmangerii.

Mulți dintre clienții carmangeriei sunt pensionari care se bucură acum de reduceri și spun că astfel își permit să facă provizii pentru sărbători.