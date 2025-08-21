Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în cadrul sectorului de servicii de piață prestate populației, cifra de afaceri în domeniul coafurii și al altor activități de înfrumusețare a înregistrat o creștere de 18,7%. Activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană au consemnat un avans de 5,1%, iar serviciile din sectorul hotelier și al restaurantelor au crescut cu 1,5%.

Per ansamblu, activitatea de servicii de piață prestate populației, serie brută, a înregistrat o creștere modestă de doar 0,2% în primele șase luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Ca să aibă mai mulți bani pentru înfrumusețare, românii au redus cheltuielile pentru călătorii. Astfel, activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor au scăzut cu13,2%), în timp ce jocuri de noroc și alte activități recreative s-au redus cu 5,4%.