Prăbușirea leului, de neoprit. Un nou MAXIM istoric pentru euro la cursul BNR

2019-11-20 13:34:36 Taranul Roman

Florin Catu impreuna cu Ludovic Intaiul au iesit cu saptamani inainte de motiunea de cenzura si au dat-o non-stop cu "dezastru", in ciuda tuturor statisticilor de la Banca Mondiala, FMI, Eurostat care aratau inversul (dar romanul e fie neinformat fie dezinformat, asa ca romanul pune botul la orice i se arata pe sticla). Apoi vine Catu si bate campii cu "gestiune dubla la Al Capone", samd. Apoi vine Turcan si zice "scuze, a fost o gluma, a fost o metafora". Cum reactioneaza piata? Simplu: piata nu are incredere in acest guvern total iresponsabil, care face afirmatii hazardante, din dorinta de a castiga electoral niste simpatii/procente. Piata ii vede ca pe niste ageamii, niste zarzavagii, niste bisnitari de Bucur-Obor care se joaca cu economia tarii. Piata zice "e cazul sa fugim de pe LEU, e cazul sa ne refugiem pe alte valute caci cu guvernul asta...niciodata nu se stie". Deci piata incepe sa-si vanda leii si sa-si cumpere euroi/dolari. Creste cererea de valuta, in timp ce creste oferta de lei. Sunt multi care vor sa scape de lei. Atunci leul se devalorizeaza, in timp ce valuta se scumpeste. Repeta acest ciclu cateva zile/saptamani si pierzi intr-o singura luna tot ce ai castigat in ultimul an. Deci bogatia acumulata de roman in ultimele 10 luni se duce pe apa sambetei cand leul se devalorizeaza, salariul se devalorizeaza, ratele in valuta se scumpesc. Si uite asa a muncit prostul de romanul 10luni degeaba, pt ca niste ageamii s-au jucat cu vorbele. Au facut si ei o gluma. A fost doar o metafora. Asa voi vota si eu duminica. Tot cu o metafora. Tot cu o gluma. Sa piarda si ei intr-o zi tot ce au acumulat intr-un an!