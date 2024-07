Coșul de cumpărături continuă să se scumpească. Deși prețurile alimentelor de bază sunt plafonate, celelalte produse au înregistrat scumpiri record. Plătim considerabil mai mult printre altele, pentru medicamente și alte servicii.

„- Cresc odată cu timpurile, n-am cumpărat mare lucru ți am plătit vreo 50 de lei.

- Cum vă descurcați cu toate scumpirile?

- Facem față să supraviețuim... am cumpărat mai puține.

- Undeva, ceva, scârțâie...pătura mai de jos cu venituri mai mici.

- Am cumpărat .... piperate ca peste tot... un milion și ceva.

- Cum vă descurcați cu scumpirile?

- Ca pensionar destul de greu.

- Nu renunțăm, luăm câte puțin cât să ne descurcăm de pe o zi pe alta.

- Păi s-au mărit .... în general cresc aproape zilnic ... hai să fim serioși. -

- La ce ați renunțat?

- La carne … se scumpește pe zi ce trece.”, spun românii.

Potrivit specialiștilor, avem printre cele mai mari prețuri la carne din UE.