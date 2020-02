Daniel Dines, creatorul UiPath mai bogat decât Ion Țiriac?

IT-istul român care a lucrat pentru Microsoft, dar care s-a întors în ţară pentru a pune bazele UiPath, cea mai valoroasă companie pornită în România l-a detronat pe Ion Tiriac . Compania UiPath, din care românul deține 20%, este evaluată la 7 miliarde de dolari. Dines ar avea astfel o avere de 1.4 miliarde de dolari, în timp ce fostul jucător de tenis are 1.1 miliarde de dolari.

Daniel Dines este creatorul UiPath, una din cele mai valoroase companii din domeniul inteligenței artificiale din lume, cu o evaluare de 7 miliarde de dolari in actiuni detinute de compania UiPath, conform ultimei runde de finantare din anul 2019.

UiPath creează roboți web care efectuează automat sarcini repetitive. Numiți boți, aceștia pot să extragă numere din PDF-uri în software-uri de contabilitate sau să proceseze cererile de asigurare, să citească pagini de Excel sau alte sarcini care nu necesită un efort intelectual sporit, dar reprezintă în mod normal un consum de resurse umane pentru companii.

Fondată de Daniel Dines (CEO) și Marius Tîrcă (CTO), UiPath este o platformă de software specializată în Enterprise Robotic Process Automation (RPA), care a reușit performanța de a deveni prima companie de tehnologie a cărei valoare a depășit 1 miliard de dolari si primul unicorn românesc.

UiPath este cel mai valoros start-up din domeniul inteligentei artificiale din lume. Giganți precum Toyota sau Walmart au apelat la UiPath pentru a-si optimiza procesele de productie. Configurarea roboților virtuali este mai rapidă și mai ieftină decât alocarea inginerilor pentru a construi o aplicație internă și îi scutește pe angajați de ore lungi în care creează și completează Excel-uri. Un robot UiPath îndeplinește aceste sarcini la nesfârșit, cu 15.000 de dolari pe an. Unele companii folosesc deja sute de astfel de roboți, în paralel.

Daniel Dines, antreprenorul român în vârstă de 47 de ani, nu a inventat RPA-ul, dar ceea ce a făcut a fost să se poziționeze cu atenție în acest sector, pentru a-l putea domina. În urmă cu doi ani, când investitorii europeni au evaluat-o la 110 milioane de dolari, UiPath era o companie puțin cunoscută, cu 150 de angajați, cu sediul în România, care avea venituri mai mici de 5 milioane de dolari. Astăzi are sediul într-un zgârie-nori strălucitor pe Park Avenue, din Manhattan și are un număr de 3.200 de angajați, în peste 30 de birouri din întreaga lume. Anul trecut, compania a generat venituri de 155 de milioane de dolari și se așteaptă ca anul acesta să ajungă la o valoare dublă. UiPath a ajuns pe locul trei în ediția din acest an a Cloud 100, topul celor mai bune companii private din industria de tehnologie din lume, scrie tabuhighlife.ro.