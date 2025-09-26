Este vorba despre categorii precum personalul medical, pompierii, polițiștii sau salariații din industriile unde programul de lucru presupune schimburi lungi și solicitante. Mulți dintre aceștia se întreabă dacă efortul depus va fi reflectat corect în pensia pe care o vor primi.

Punctajul rămâne baza de calcul

Conform noii legislații, pensia se stabilește pe baza punctajului acumulat pe întreaga perioadă de muncă. Acesta depinde de salariile încasate, contribuțiile plătite și vechimea în muncă. La final, punctajul total se raportează la valoarea punctului de referință, actualizat anual de Guvern.

Legea precizează clar că se ia în considerare întreaga perioadă de activitate trecută în contractul de muncă, indiferent de modul de organizare a turelor. Cu alte cuvinte, faptul că cineva a lucrat 12 sau 24 de ore pe schimb nu îi aduce automat vechime suplimentară, conform unui site de știri.

Totuși, diferența o fac orele suplimentare și sporurile plătite legal. Acestea cresc venitul brut și, implicit, contribuțiile la pensii. Astfel, un angajat care a lucrat frecvent în ture lungi și a primit plata corespunzătoare pentru orele suplimentare va acumula un punctaj mai mare decât un coleg cu același salariu de bază, dar fără venituri suplimentare.

În cazul turelor de 24 de ore urmate de zile libere, principiul este același: contează venitul declarat și contribuțiile achitate, nu numărul efectiv al orelor petrecute la locul de muncă.

Atenție la sporuri și bonusuri

Specialiștii atrag atenția că nu toate veniturile suplimentare se includ automat în baza de calcul a pensiei. Primele ocazionale sau bonusurile care nu au fost constante și pentru care nu s-au plătit contribuții nu vor conta la stabilirea punctajului final.

Pentru angajații care au muncit ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore, cheia pentru o pensie mai mare este reprezentată de evidența clară și corectă a orelor suplimentare și a sporurilor plătite. Cu cât aceste venituri au fost mai mari și mai constante, cu atât pensia va fi mai ridicată.