„Bugetul de pe 2021 l-am găsit în situaţia în care am fost puşi să facem rectificarea pe care o ştiţi, cu probleme mari în sensul în care să nu ai plata salariilor asigurate, a pensiilor, nu ai autorităţile locale finanţate, plata persoanelor cu handicap, cheltuielile sociale la nivel local. La şcoli, la educaţie, la fel probleme. Ceea ce trebuie să facem este să învăţăm din aceste greşeli. Oricine se uită pe situaţia creşterii economice din acest an vede care sunt părţile bune, structurale, care vin din ceea ce se numeşte efectul PIB-ului potenţial exprimat, şi ceea ce vine din efectul de bază de anul trecut, când am avut o cădere de 3,9%. Atunci, orice se duce până în 3,9 pe real este efect de bază şi restul de efecte generat de puseul inflaţionist. Există grija, pe care vreau să o rezolv prin strategie fiscal-bugetară, a acumulării inflaţiei pe costuri. Unii economişti spun inflaţia pe partea ofertei. Ţintele de deficit până în 2024 vor fi menţinute, exact cele asumate cu Comisia Europeană. Investiţiile la 7% din PIB reprezintă o chestiune pe care mi-am asumat-o prin programul de guvernare. Lecţia pe care am învăţat-o la această rectificare este să prindem numai investiţii mature, inclusiv investiţiile din PNRR, astfel încât la final de an să încercăm şi să reuşim să nu luăm niciun leu din banii de la investiţii”, a spus Câciu.

Acesta a adăugat că, în privinţa inflaţiei, lucrurile nu se calmează doar pentru faptul s-a schimbat Guvernul.



„Avem nevoie de un boost de cerere pe pachetul social. Economia are cerere intermediară. Avem nevoie ca economia sau companiile care cumpără materii prime să aibă capital pentru a realiza cererea intermediară. Pe de altă parte, populaţia, care înseamnă consumul final, are nevoie de bani pentru menţinerea puterii de cumpărare cel puţin la nivelul din 2020, înainte să apară acest puseu inflaţionist. Nu în ultimul rând, avem raportul asupra inflaţiei de la BNR care ne spune clar că lucrurile nu se calmează doar pentru faptul s-a schimbat Guvernul. Efectele inflaţiei nu sunt întotdeauna ca la doctor, ai luat un medicament şi a trecut inflaţia. Vom avea nevoie ca puterea de cumpărare a cetăţenilor să fie menţinută, astfel încât echilibrul între cerere şi oferta agregată să fie în zona de confort. Haideţi să ducem banii în companii care trec, de exemplu, la economia de producţie şi procesare. Avem acest program. Ne plângem de 20 de ani că avem economie de consum. Eu cred că este cazul să direcţionăm bani către aceste companii care fac reconversie economică, de la economia de consum la economia de procesare. Sper ca anul viitor să nu mă criticaţi", a afirmat ministrul Finanţelor.



Guvernul a adoptat vineri a doua rectificarea bugetară din acest an, menţinându-se ţinta de deficit de 7,13% din PIB.