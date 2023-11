În septembrie 1913, Carl Jung, cel care a revoluționat psihiatria secolului trecut, a avut un vis lucid (viziune - N.R.) profetic. În timp ce călătorea cu trenul, privind pe geam, a văzut Europa inundată de un potop devastator. Două săptămâni mai târziu, în aceeași călătorie, viziunea s-a repetat, iar o voce interioară i-a spus: „Uită-te bine; este complet real și așa va fi. Nu te poți îndoi”, scrie lovendal.ro.



Episodul a fost relatat chiar de Jung, în memoriile sale: „Mi-am dat seama că o catastrofă înfricoșătoare era în desfășurare. Am văzut valurile galbene puternice, prăbuşirea civilizației și mii de trupuri înecate. Apoi, toată marea s-a transformat în sânge.”



În primăvara următorului an, 1914, marele psihiatru a avut alte trei vise catastrofale despre dezastrul ce se va abate asupra Europei și chiar s-a temut că a înnebunit sau este pe cale. Cu toate acestea, în vara acelui an coșmarurile s-au dovedit a fi o sumbră previziune; în august a izbucnit Primul Război Mondial, iar peisajele apocaliptice din vis au devenit realitate pe câmpurile de luptă unde s-au folosit, în premieră, arme de distrugere în masă, precum tancuri, și gaze toxice.