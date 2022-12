Părintele Chifan a relatat că pe vremea când avea 13-14 ani a fost trimis de mama sa la o mătușă și a fost nevoit să străbată, în toiul nopții, întregul sat. Când a trecut pe lângă un cimitir și a ajuns pe un vârf de deal, a trecut pe lângă un pom bătrân și mare i-a fost mirarea să dea ochi în ochi de un personaj bizar, de aproximativ un metru înălțime, negru, cu pălărie pe cap și fuma, a relatat duhovnicul, potrivit BZI.

„Am dat „bună dimineața”, ăla nu a răspuns, dar cât am trecut eu vreo 2 kilometri, el la câțiva pași în spatele meu. Eu am grăbit ușor pasul, l-a grăbit și el. Am făcut cruce cu limba, am zis Tatăl nostru, m-am luat de-o grijă, am coborât pe o vale, am intrat pe ulița satului, el după mine. Când am ajuns în dreptul la mătușa mea și era bec afară, nu l-am mai văzut. Și atunci am zis: „Fii atent, Sarsailă, cum m-a păzit el tot drumul”, dar nu a avut ce să-mi facă. Și când intru la mătușa mea îi zic: „Hai, sculați-vă! Luați caii și căruța și hadeți că-i venit vagonul.” – „Tu ești nebun? Unde umbli noaptea așa aiurea? Abia e 12 jumătate.” De abia atunci mi-am dat seama, că eu umblam în împărăția lui. Adică exact când umblă el și poartă duhurile.”, a mărturisit părintele Calistrat.